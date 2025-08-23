Deviza
A német kancellár nyilvános önkritikát gyakorolt; sokkal nehezebb helyzetben van a német gazdaság, mint várta

A német kancellár beismerte, hogy a gazdaság sokkal rosszabb helyzetben van, mint várta. Friedrich Merz bízik a gazdaságélénkítő intézkedésekben, ugyanakkor elismerte, hogy a tizenöt százalékos amerikai vámok újabb terheket rónak a német gazdaságra.
D. GY.
2025.08.23., 19:15

Friedrich Merz német kancellár beismerte, hogy az ország gazdasági kihívásainak kezelése sokkal nagyobb feladatnak bizonyul, mint amire eredetileg számított.

Merz
Friedrich Merz: a német kancellár kínos magyarázkodásra kényszerült / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezt önkritikusan is mondom – ez a feladat nagyobb, mint amit egyesek egy évvel ezelőtt elképzeltek

fogalmazott Merz szombaton, az észak-németországi Osnabrückben tartott beszédében. – Nem pusztán a gazdasági gyengeség időszakát éljük, hanem gazdaságunk strukturális válságát.”

Németország szenved

Európa ipari nagyhatalma és legnagyobb exportőre a magas energiaárakkal küzd, részben az orosz–ukrán háború miatt, ráadásul szenved az amerikai kereskedelmi háború miatt is. A pénteken közzétett adatok szerint a német gazdaság a második negyedévben a korábban becsültnél nagyobb mértékben esett vissza, ismét recessziós veszély fenyegeti az országot. 

Senkinek nem lehet illúziója afelől, milyen mélyek és messzire hatók a kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk 

– mondta Merz a Kereszténydemokrata Unió (CDU) tagjainak Alsó-Szászországban, a Volkswagen AG székhelyének tartományában.

Példaként említette a Volkswagen adózás utáni eredményének 36 százalékos visszaesését a második negyedévben, hozzátéve, hogy ez „csak egy a sok üzenet közül”. 

Gazdaságunk jelentős része már nem igazán versenyképes, és ez az árversenyképesség kérdése

– mondta Merz anélkül, hogy konkrét cégeket nevezett volna meg. – A minőség továbbra is jó, és a vállalatvezetők felismerik ezeket a kihívásokat. De a Németországban uralkodó alapfeltételek egyszerűen nem voltak elég jók az elmúlt évtizedben.”

Merz a reformokban és az infrastruktúra fejlesztésében bízik

Amióta idén hivatalba lépett, Merz átfogó reformokat ígért, amelyek célja a bürokrácia csökkentése, az infrastruktúra modernizálása és a belföldi kereslet ösztönzése. Kormánya több százmilliárd eurós beruházást tervez utak, hidak építésébe és felújításába, valamint a német hadsereg fejlesztésébe. 

Beszédében kiemelte az új adókedvezményeket az üzleti beruházások számára, és megismételte, hogy 

nem támogatja a középvállalatokat terhelő adóemeléseket. 

Egyúttal elismerte, hogy az Egyesült Államok 15 százalékos vámja az uniós (így a német) exportra, terhet ró a gazdaságra, bár figyelmeztetett, hogy egy nyílt kereskedelmi háború Washingtonnal ennél sokkal rosszabb lett volna.

5 perc
