Hogyan alakult a munkaerő-kölcsönzés iránti kereslet az elmúlt években Magyarországon?

Az elmúlt időben jelentősen növekedett a munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás iránti kereslet. A munkavállalók keresése, toborzása egyre nehezebb feladat, ezért a tevékenység iránti igény folyamatosan emelkedik. A hazánkban uralkodó munkaerőhiány miatt a kormány 2016. július 1-jétől megkönnyítette a harmadik országbeli munkavállalók magyarországi munkavállalását, ami nagyban hozzájárult a növekedéshez, valamint a létszámigények kielégítéséhez. Enélkül szinte képtelenség lenne a szükséges létszám biztosítása, így ez egy fontos lépés volt a gazdasági teljesítmény növeléséhez, valamint a meglévő munkahelyek megtartásához.

Laczi Péter, a Pannon-Work Zrt. operatív igazgatója.

Fotó: Pannon-Work

A jelenlegi munkaerőpiaci környezetben mekkora szükség van a harmadik országbeli munkavállalókra? Elveszik-e a magyarok munkáját?

Az adatok megfelelő ismerete, azok elemzése és értelmezése után egyértelműen kijelenthető, hogy szükség van „nemzetközi vizekre” evezni ahhoz, hogy legyen megfelelő létszámú és szakértelmű munkaerő. Az is látható, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a dolgozni akaró magyar emberek munkája megmaradjon, hiszen az a munkáltató, akit hajt a teljesítési kényszer, a megrendelői igények abszolválása, mindent meg fog tenni ennek érdekében. Ez legrosszabb esetben jelenthet akár gyártásáttelepítést olyan országba, ahol van szabad munkaerő. Nagyon lényeges, hogy eddig ne jussunk el, ezt meg kell előzni. Minősített engedéllyel rendelkező HR-szolgáltatók kölcsönzés keretében további tizenöt országból tudnak munkavállalókat toborozni Szerbiát és Ukrajnát követően.

A rajtuk keresztül érkezett munkavállalók szabályozott keretek közt érkeznek az országba, és egy nagyon alapos ellenőrzési folyamaton esnek át a belépésüket megelőzően. Jelenlétük intenzíven növekszik és várhatóan növekedni is fog. Gyakran találkozhatunk „idegen tekintetekkel” a belvárosban, piacon, bevásárlóközpontokban, olyan városokban is, ahol ez eddig elképzelhetetlen volt, de ezt el kell fogadnunk, hogyha a gazdasági növekedés és a munkahelyek számának megtartására vagy emelkedésére számítunk. A beérkező munkavállalók is alkalmazkodnak, gyorsan kialakul a munkahely iránti lojalitás, a szolgáltatók rengeteget tesznek azért, hogy a szocializáció gyorsan és eredményesen záruljon. Az irányokat tekintve ázsiai országokból és a volt Szovjetunió területéről érkeznek munkavállalók.

Az előbbiek angolul, míg a kazah és kirgiz munkavállalók orosz nyelven tudják magukat megértetni, de mindegyik náció előszeretettel használja mobilkészülékét, amelynek segítségével megértetik magukat. Fontos a fogadásuk, de ugyanilyen fontos az igénybe vevő vállalat felkészültsége nemcsak vezetői, hanem munkatársi szinten is, ha ez megtörténik, akkor nagyon jó együttműködés alakul ki, alacsony szinten tartható a fluktuáció. Erőforrást kell fordítani a kulturális különbözőségek kezelésére, azok megértésére és elfogadására.

Mely iparágakban van a legnagyobb igény a munkaerő-kölcsönzés iránt?

A munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásokat leginkább a gyártó- és termelő iparág veszi igénybe azon típusú zöldmezős beruházásoknál, ahol az élő munkaerőre nagy létszámban van szükség. Az elektromosakkumulátor-gyártás, az autóipar az elmúlt hónapokban jelentős megrendelést adott a HR-szolgáltatóknak. Az okok közé tartozik a felhalmozódott megrendelések teljesítése. Éles verseny alakult ki az elektromos autók piacán, ezért az igények mielőbbi kielégítése a célja a gyártóknak, amelyek a termelést serkentik és éltetik.

Milyen hatással volt a Covid–19 világjárvány a munkaerő-kölcsönzési ágazatra? Hogyan változott a cégek létszámigénye?

A Covid–19 világjárvány gazdasági szempontból jelentős visszaesést hozott minden vállalkozásnak, ami hatást gyakorolt a munkaerő-kölcsönzési ágazat teljesítményére. Ebben az időszakban az elbocsátások száma jelentős volt, számos leállás történt. A Pannon-Work Zrt.-nél a kölcsönvevő cégekkel közösen azon dolgoztunk, hogy a lehető legtöbb ember munkáját meg tudjuk tartani. Szerencsére voltak sikereink e téren. Akik ebben partnerek voltak, sokkal gyorsabban lábaltak ki a nehéz időszakból, megőrizve az értékes munkaerőt, valamint a versenyelőnyüket azokkal szemben, akik az elküldés mellett döntöttek. Leszögezhető, hogy rövid megtorpanást követően, 2020. nyár végétől, ősz elejétől tartós növekedés indult meg, folyamatos létszámigény-emelkedés volt jellemző.

Milyen előnyei vannak a kölcsönzött munkavállalók alkalmazásának?

A munkavállalók szempontjából fontos kiemelni a jogbiztonságot, amely egyrészt a munkaszerződéssel történő foglalkoztatást jelenti, a megfelelő munkakörülmények biztosítását, az adóhatósághoz történő bejelentést és a határidőben történő fizetést. Lényeges szempont, hogy velünk válthatnak, ez azt jelenti, hogy a Pannon-Work cégcsoportnál számos lehetőség közül választhatnak, valamint ha egy adott munkahelyen önhibáján kívül nem megfelelők a foglalkoztatási feltételek, akkor lehetősége van másik munkára jelentkezni. Támaszkodhatnak szakértelmünkre, munkaerőpiaci tapasztalatunkra, a képzettségnek, készségeknek megfelelő feladat vállalására. Segítünk a munkaerőpiacra történő visszailleszkedésben, szállástámogatásban távolabbról érkező munkavállalók esetén, valamint a helyi környezet megismerésében is.

Partnerek számára fontos és egyértelmű előny a munkaerő toborzási feladat „kiszervezése”, így a saját HR-osztály mentesül ezektől a kihívásokkal teli faladatoktól. A kölcsönvevő cég nemcsak munkavállalókat kap, hanem szolgáltatást is, beleértve az adminisztrációt, a jogszabályoknak való megfelelést, hiszen ezek változásait lekövetjük, naprakészek vagyunk benne. Megoldást nyújtunk a munkaerőhiány problémáira, felhasználva több mint három évtizedes tapasztalatunkat.

Fotó: Freepik

Az elmúlt évek gazdasági kihívásaival mely iparágak küzdöttek meg leginkább?

Vannak olyan iparágak, amelyek korábban jól teljesítettek – kereskedelem, vendéglátás, turizmus, építőipar – a nagyok kivételével nehezen tudnak talpra állni, mert erős hullámvasút-effektus tükröződik a teljesítményükben. A munkavállalókban nagy bizalmatlanság alakult ki ezekben az ágazatokban, de itt is megfigyelhető, hogy aki alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez, könnyebben veszi az akadályokat, gazdasági nehézségeket. A következő években fontos szerepe lesz a felkészültségnek, a gazdasági helyzet pontos ismeretének, a piaci igényekhez való alkalmazkodásnak és a gyors döntések meghozatalának.

Az idei évben milyen gazdasági kihívásokkal kell megküzdeniük a szervezeteknek? Hogyan alakulhat 2023?

Nagyon jelentős különbségek alakulnak ki az egyes iparágak között, ami természetesen nagyban befolyásolja a globális piaci helyzetet, illetve az összkép megítélése alapján optimista szemlélet szerint elképzelhető egy enyhe emelkedés az idei évre, de nem zárható ki a stagnálás sem. Amennyiben belenézünk egy-egy szektor helyzetébe, akkor már sokkal árnyaltabb a kép, és lesznek nagy nyertesek, illetve lesznek lemaradók. A Covid idején volt megfigyelhető, hogy bizonyos területek jól teljesítettek, míg például a vendéglátás, turizmus nagyban lecsökkent. Ez a kör az idén bővült az építőiparral és a kereskedelemmel is, a reálbércsökkenés okán a költések visszafogottak, ez azonban nemcsak magyarországi jelenség, hanem térségbeli probléma is. A második negyedév várhatóan nehéz lesz. Látszik az is, hogy az eddig húzó gyártó szektor, autóipar is lassul, nagy kérdés, hogy milyen szintig tart a csökkenés. Gyorsan kell alkalmazkodni a piaci helyzetekhez, fel kell készülni a gyors döntésekre, résen kell lenni annak érdekében, hogy a versenyelőny megmaradjon, így biztosíthatja a szervezet a céljainak az elérését.