Szinte mindenkinek a Borsodi Világos, Magyarország egyik kedvenc söre jut eszébe róla. 50 évvel ezelőtt, 1973. április 5-én gördült le az első üveg Borsodi, az akkor átadott új, bőcsi sörgyár gyártószalagjáról.

Fotó: Borsodi Sörgyár Kft.

Az első palackot azóta sokmillió hektoliter követte, a Borsodi Sörgyár pedig egy helyi igényeket kiszolgáló gyárból, a világ egyik legnagyobb vállalatának regionális központja lett. A sörgyárat mindig is a folyamatos fejlesztés jellemezte és indulása óta számos újdonsággal járult hozzá a hazai sörkultúra fejlődéséhez. A vállalat nevéhez fűződik az első hazai alkoholmentes sör, a Borsodi Póló bevezetése, valamint a fogyasztói igényekhez alkalmazkodva, a sörgyár dobta piacra az egyik első ízesített sört, a Borsodi Frisst.

A kiszerelések terén szintén folyamatosan újított a sörgyár, hiszen az első KEGhordós kiszerelést, és az első fémdobozos sört is a Borsodi tette elérhetővé a fogyasztói számára. A sörgyár első terméke, az azóta is piacon lévő Borsodi Világos, melyet tisztán árpamalátából főznek és kiegyensúlyozott ízvilág, kellemesen kesernyés íz, csillogó aranysárga szín jellemzi. Az öt évtized alatt amellett, hogy megszámlálhatatlan baráti és társasági eseményen koccintottak vele, a mindennapi, apró örömök söreként is a haza fogyasztók egyik kedvencévé vált. A mindennapi örömök mellett ez az év a Borsodi számára az ünnepről szól.

Fotó: Borsodi Sörgyár Kft.

Nemcsak az 50. születésnapról, hanem a fogyasztók megünnepléséről, akik a Borsodi öt évtizedes történelmében a legfontosabb szerepet játszották.