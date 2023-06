Gulyás Gergellyel, a Mapei Kft. termékmenedzserével a többi között arról beszélgettünk, hogy manapság a lakhatási körülmények kapcsán az ingatlantulajdonosoknak mi jelenti a legnagyobb kihívást.

– Habár az energiaárakat a kormány különböző intézkedésekkel kordában tartja, mindenkiben motoszkál a gondolat, hogy azok meddig emelkednek még. Ez Damoklész kardjaként lebeg az emberek feje fölött, nem kérdés, hogy érdemes korszerűsíteni, hiszen energiát kell megtakarítani – elemez a termékmenedzser, akitől megtudjuk:

– Az elmúlt két évben rohamosan emelkedtek az építési anyagok, kellékanyagok árai, amelyek magukkal húzták a kivitelezői árakat is. A tulajdonosok tisztában vannak azzal, hogy a régi épületeket korszerűsíteni kell, de a két évvel ezelőtt anyagra és munkadíjra kalkulált megtakarítás ma már csupán az egyik fedezetére lenne elég, a teljes összeg előteremtése ma kihívás lehet.

Gulyás Gergely, a Mapei Kft. termékmenedzsere

Fotó: mapei.hu

Nem hatékonyak már

A szakértő azt vallja, meg kell takarítani az energiát mindenütt, ahol csak lehetséges. Jól szigetelő falazatokkal nyáron a meleget, télen pedig a hideget kell kizárni. Gulyás Gergely szerint bele kell vágni a felújításba. A régi épületek korszerűsítése a jól bevált séma szerint történik: először általában a nyílászárók cseréje, majd a homlokzat hőszigetelése zajlik, végül a tetőfödém hőszigetelése készül. Ezzel a három beruházással lehet a leggyorsabb és leglátványosabb megtakarítást elérni.

– Amikor homlokzatot szigetelünk, kellő körültekintéssel kell eljárnunk, megvizsgálva minden lehetséges alternatívát azért, hogy a falazat típusához, vastagságához illő, leghatékonyabb hőszigetelő rendszert válasszuk ki – mondja, majd hozzáteszi:

– Ha például olyan 15-20 éves épületet vásároltunk, amelyen van hőszigetelés, valószínűleg 5-8 centiméter vastag normál, fehér EPS hőszigeteléssel találkozunk. Előfordulhat 8 centiméter vastag grafitos is, bár ez elég ritka. Húsz évvel ezelőtt forradalminak számított a homlokzatok hőszigetelése, ezek a szigetelések az akkori kor követelményeinek bőven megfeleltek, ahogy a velük szinte egy időben beépített kétrétegű hőszigetelő ablakok is. Azonban az építőanyagok és rendszerek folyamatos fejlődésének köszönhetően és az energiaárak emelkedése miatt ezek mára nem hatékonyak, és nem is teljesítik az előírásokat.

Újítsunk, de hogyan?

Laikusként az első gondolata mindenkinek az, hogy ilyen esetben leszedjük a homlokzaton lévő rendszert, belehordjuk a konténerbe, ugyanezt tesszük a nyílászárókkal is, végül új ablakokat és hőszigetelést kap a ház. De mit mond erről a Mapei szakértője?

– Fontos tudni, hogy a hőszigetelő rendszer veszélyes hulladéknak minősül. Így nem adhatjuk le a regionális hulladékátvevő helyeken, speciális helyet kell keresnünk, ahol magasabb összegért fogják átvenni, mint a hagyományos hulladékot. A munkához keresnünk kell egy kivitelezőt, aki lebontja a meglévő hőszigetelést. Ha nagyon nagy szerencsénk van, ugyanaz a csapat fog bontani, amelyik épít. Ha nincs szerencsénk, össze kell hangolni a szakemberek munkáját, hiszen az egyik csapat a másikra van utalva. Az a jó, ha a bontás után azonnal kezdődik a hőszigetelés. De mi van, ha valaki megcsúszik? Egy-két hét vagy akár több hónap is lehet a várakozás, hiszen az építést végző csapatok előre be vannak táblázva. Addig pedig nézhetjük a csupasz házfalat, a rendetlen kertet – sorolja.

Fotó: mapei.hu

Azzal is számolni kell, hogy körülbelül ugyanannyit fizetünk a bontásért, mint az új rendszer építéséért. Gulyás Gergely segít, hogy pontosan lássuk, mi mennyibe kerül: „Egy 200 négyzetméter falfelületű családi ház esetében a régi hőszigetelő rendszer bontása hozzávetőleg 1 millió 200 ezer forint. A leszedett veszélyes hulladék szállítása 100–300 ezer forint, leadása további 500–700 ezer forint. Vagyis csak a bontás, szállítás, leadás három tétele 2-2,5 millió forint, és még semmi nem történt, csak bontottunk. Egy új hőszigetelő rendszer (12 centiméter grafitos EPS) anyagköltsége körülbelül 800 ezer forint. A hőszigetelő rendszer építésének munkadíja pedig megközelítőleg 1 millió 200 ezer forint – elemez, majd elmondja: – Mi azt javasoljuk, hogy ne bontsuk le a meglévő hőszigetelést, hanem építsünk rá egy következő réteget: a Mapei MAPETHERM EPS PLUS rendszerét. Ezzel nemcsak a bontási költséget spórolhatjuk meg, hanem kivitelezési időt is lerövidítjük, sőt, környezetszennyező, veszélyes hulladékot sem termelünk. A Mapei MAPETHERM EPS PLUS rendszerre cégünk rendszergaranciát vállal. A megrendelőnek semmi más dolga nincs, csak kapcsolatba lépni velünk. Ezután egy technikus kolléga a helyszínen ingyenesen felméri a meglévő szigetelést, megvizsgálja, hogy alkalmas-e a következő hőszigetelő rendszer ráépítésére, aztán kezdődhet is a munka.”

Fotó: mapei.hu

Tényleg bevált

Tamás Budapest mellett lakik családjával, saját tapasztalatát osztja meg: „A családi házunk homlokzatán már volt egy korábban kiépített öt centiméter vastag EPS-hőszigetelés. Olyan megoldást szerettünk volna a hőszigetelés korszerűsítésére, amely bontás nélkül megvalósítható, ugyanakkor növeli az ingatlan hőszigetelő képességét. Úgy gondoltuk, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a gázkazánnal fűtött házunkat mekkora befektetéssel tudjuk kifűteni.

Először szakmai tanácsot kértünk a Mapeitől. Szerettük volna tudni, hogy milyen rendszert javasolnak. Így esett a választás a MAPETHERM EPS PLUS-ra. Ismertük már a Mapei termékeit, a korábbi tapasztalataink nagyon jók voltak. Most sem csalódtunk. Nemcsak a hőérzet más, a pénztárcánk is megérzi a változást, kevesebb a rezsi, nagyobb a meleg a házunkban. Az alacsony energiaigény miatt pedig nőtt az ingatlanunk értéke is.

Fotó: mapei.hu

Oda kell figyelni

Közintézményeknél is megépíthető a rendszer, azonban az alapfelület vizsgálatát az erre hivatalosan jogosult szerv végezheti el, hazánkban ez az ÉMI. Ők a helyszínen mintát vesznek a meglévő szigetelésből, bevizsgálják, és nyilatkoznak a hőszigetelés tűzvédelmi osztályáról, valamint arról, hogy milyen típusú hőszigetelő rendszer építhető meg. Fontos tudni, hogy csak akkor lehet megkezdeni a munkát, ha ez a dokumentum megvan.

A vizsgálat alól csak abban az esetben mentesül a közintézmény, ha a meglévő hőszigetelés minden dokumentuma a rendelkezésére áll, vagyis megvan a szállítólevél, a számla és a homlokzaton lévő rendszer NMÉ-dokumentációja. Ha a vizsgálatot nem végzik el, és megépítik a hőszigetelést, de nem tudják igazolni a meglévő szigetelés eredetét, akár bontást is elrendelhet az illetékes hivatal.