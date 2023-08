A győri Széchenyi István Egyetem kiemelten fontosnak tartja, hogy tevékenységével hozzájáruljon korszerű technológiák kifejlesztéséhez, valamint a térség fejlődéséhez. Ezt szolgálja, hogy az intézmény kompetenciaközpontjai több, jelentős tudományos értékkel bíró, a stratégiai célokkal összhangban álló kutatás-fejlesztési, illetve innovációs projektötletet dolgoztak ki prof. dr. Bokor József, az egyetem kutatásért és innovációért felelős elnökhelyettese szakmai felügyelete mellett. Ezeket előbb egy operatív előkészítő bizottság, majd a döntés-előkészítő bizottság értékelte. Ennek alapján a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriuma egyhangúlag úgy határozott, hogy 15 projekt megvalósulását összesen 1 milliárd 911 millió forinttal segíti, amiből az idei évre 441 millió 386 ezer forint támogatást nyújt.

A támogatás az élenjáró technológiák fejlesztését is szolgálja.

Fotó: Széchenyi István Egyetem

„A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány nagyra értékeli az egyetem technológiai fejlődés érdekében elért eredményeit. Az intézmény kiterjedt együttműködéseire és széles körű kompetenciáira építve aktív szerepet vállal a tudományos, gazdasági és társadalmi kihívások fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő kezelésében. Fontos feladat az egyetem tudományos és innovációs tevékenységének, valamint nemzetközi versenyképességének növelése is. A megítélt támogatással, a szakmailag értékes és innovatív kutatás-fejlesztési projektek segítésével az alapítvány ehhez a célhoz kíván hozzájárulni” – fogalmazott prof. dr. Palkovics László, az alapítvány kuratóriumi elnöke. Hozzátette, a Széchenyi István Egyetem fókuszában olyan aktuális témák állnak, mint a járműipari technológiák, az agrár- és élelmiszer-technológia, az egészségtechnológia, a technológiák társadalmi kihívásai, a fenntarthatóság és energetika, valamint a digitalizáció, az automatizáció és a robotika.

„Köszönjük a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány támogatását, amelynek köszönhetően újabb jövőbe mutató kutatás-fejlesztési projektek valósulhatnak meg intézményünkben. Egyetemünk célja, hogy a kelet-közép-európai térségben mintaadó intézménnyé váljon, technológiai területen pedig a globális élvonalba tartozzon. Ezen célok elérésének fontos elemét jelentik az innovatív fejlesztések és az újszerű kutatások” – hangsúlyozta prof. dr. Bokor József, a Széchenyi István Egyetem kutatásért és innovációért felelős elnökhelyettese.

A támogatott projektek között olyan kutatási témák szerepelnek, mint a fenntartható egészséginnovációs ökoszisztéma kialakítása, a rehabilitációban használható innovációk fejlesztése, az egyetemi spinoff ökoszisztéma erősítése, a családi vállalkozások segítése, a mesterséges intelligencia alapú rendszerek és technológiák kutatása, a precíziós gazdálkodást támogató technológiák fejlesztése, vagy éppen a pszichológiai központú kutatási, képzési potenciál megalapozása az egyetemen.

„Az élenjáró technológiák fejlesztésére rendelkezésre álló támogatás közvetve hallgatóink versenyképes képzését és egyúttal az egész egyetem minőségi működését is szolgálja, képzési és kutatási elvárásokat is megfogalmazva. Így hallgatóink azon túl, hogy modern oktatási környezetben a világ legfontosabb megoldandó problémáival találkozhatnak, közvetlenül is részt vehetnek azok megoldásában, ami kiváló alapot ad leendő szakmai pályájuk sikeres felépítéséhez. A valós innovációs feladatokból származó kutatásaink fenntartható keretet biztosítanak egyetemünk hosszú távú versenyképes működéséhez” – emelte ki prof. dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese.