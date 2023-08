Nagyszabású kutatás készült arról, hogy a magyar lakosság hogyan viszonyul az energiahatékonysághoz és a környezettudatossághoz, valamint hogy terveznek-e lakás- vagy házfelújítást.

A felmérés célja az volt, hogy feltérképezzék, a lakosság mennyire csökkenti az energiafelhasználását, milyen energiahatékonysági praktikákat alkalmaznak az emberek, és hogy a jövőben mennyien terveznek energetikai korszerűsítést – valamint ha terveznek, azt milyen forrásból és hány éves megtérülési idő esetén valósítanák meg.

Fotó: Raiffeisen Bank

A Raiffeisen Bank Zrt., a Klímapolitikai Intézet és a Mediaworks Hungary Zrt. közös projektjének célcsoportja a magyar felnőtt lakosság volt. Közel 15 ezren töltötték ki a tízperces kérdőívet. Összesen 13 kérdésre kellett válaszolniuk, többek között olyan kérdésekre keresték a választ, hogy a lakosság hogyan spórol az árammal, hogy ki mennyivel hajlandó többet fizetni az „A” energiaosztályú termékekért, vagy hogy ki hogyan csökkentené a fűtési költségét.

Az ingatlantulajdonosok válaszaiból kiderült, hogy a megkérdezettek csaknem fele tervez korszerűsítést, ugyanakkor 16 százalékuk csak kedvezményes hitel felvétele mellett lenne hajlandó annak megvalósítására. Akadnak olyanok is – a válaszadók közül minden harmadik –, akik egy-két éven belül nem akarnak felújítani, míg 17 százalékuk egyáltalán nem tervezi otthona korszerűsítését. A kivitelezést 40 százalékuk önerőből szeretné megvalósítani, míg nagyjából minden harmadik állami támogatás igénybevételével lépne.

Zöldhitel korszerűsítésre

A kedvezményes hitelek közül a Raiffeisen Zöld Jelzáloghitele (THM: 8,94–11,57 százalék) tökéletes választás azoknak, akik az ingatlanuk korszerűsítésén gondolkoznak. A hitelt meglévő ingatlan felújítására vagy energetikai korszerűsítésére lehet felvenni. Zöld lakásfelújítási cél esetén a felújítandó ingatlan energiahatékonyságának a felújítást követően az alábbi kritériumok közül legalább az egyiknek megfelelően kell javulnia:

a felújítást megelőzően az ingatlan energetikai besorolása rosszabb BB-nél, és a felújítást követően az energetikai besorolás minimum BB vagy annál magasabb, és az energetikai jellemző maximum értéke évi 80 kilowatt lesz négyzetméterenként, vagy az energetikai jellemző legalább 30 százalékkal javul.

Zöld korszerűsítés esetén energiahatékonysági célokra, többek között napelemre, napkollektor telepítésére, hőszivattyúra, hőszigetelésre, nyílászárócsere megvalósítására lehet igényelni a hitelt. A Zöld Jelzáloghitel indulódíj-kedvezményekkel, fix kamatozással, négyféle kamatkedvezménnyel érhető el. Az előszűrést VideoBankon keresztül is elkészítik munkanapokon 8:00-20:00 óra között a bank munkatársai.

Tudják, mit akarnak

Tamásék kertes házban élnek, nemrég vásárolták a 90-es években épült házukat. Most azt tervezik, külső szigetelést tesznek fel rá. „A fűtési szezonban határoztuk el, hogy nem megyünk neki a télnek ilyen körülményekkel. Van egy vékony szigetelőréteg a falon, de korántsem elég, így új réteget kap rövidesen. Van valamennyi pénzünk, de biztosan nem lesz elég az anyagköltségre és a munkadíjra. Nemrég hallottunk a Raiffeisen Zöld Jelzáloghiteléről, és ígéretesnek tartjuk. Elvileg a hitelbírálati kritériumoknak is megfelelünk, túl vagyunk az előszűrésen, a napokban megyünk be a bankba, hogy intézzük a folyamatot.”

Ildikóék háza hőszigetelt, a kazánjuk viszont régi, most azon gondolkodnak, hogy hogyan tegyék energiatakarékosabbá az otthonukat. „Klímákat fogunk felrakatni és új, kondenzációs kazánra váltunk. A szomszéd egész jól járt a váltással, kevesebbet fizet telente a fűtésre, mi is bele akarunk vágni. Úgy számoltuk, hogy legalább 3 millió forintra lesz szükségünk. Nagy szerencsénk van, mert a Raiffeisennél bankolunk, és felfigyeltünk a Zöld Jelzáloghitelükre. Olyan, mintha pont ránk szabták volna. Kamatkedvezményre is jogosultak vagyunk, összességében megéri nekünk belevágni a korszerűsítésbe.