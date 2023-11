Az E-ingatlan-nyilvántartás elnevezésű kiemelt projekt keretében 2024 októberében bevezetésre kerül az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer. A Széchenyi 2020 programon belül, az Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése által társfinanszírozásban megvalósuló KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt jelentős változást hoz a földügy és ingatlan-nyilvántartás területén. A projekt célja az ügyfélorientált földügyi hatósági elektronikus szolgáltatások kialakítása és a földügyi hatósági belső folyamatok elektronikus újraszervezése.

Az E-ingatlan-nyilvántartás projekt által megszólított célközönség széles, hiszen a földügy érintettjei is sokfélék: az állampolgárok, földhivatali munkatársak, földmérők, ügyvédek, közjegyzők, végrehajtók, bankok, adóhatóság, rendőrség és egyéb társszervezetek számos olyan funkcióval találkozhatnak az új rendszer használata során, illetve felületein, amelyek lehetővé teszik a kevesebb kinyomtatott papírral járó, online módon intézhető folyamatokat.

Az idők folyamán az igények is megváltoztak, a trendeket a közigazgatás is követi. Az E-ingatlan-nyilvántartás projekt a félévszázada lefektetett egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer megújítását tűzte ki célul. A projekt eredményeként adatbázis-konszolidáció, elektronikus ügyintézés és egységes ügykezelés valósul meg minden ügytípus esetén. A földügyi igazgatás számos területe megújul, így sor kerül az ingatlan-nyilvántartás, a földhasználati és a földműves nyilvántartás, földforgalom és a telekátalakítás mai igények szerinti átformálására.

Az új fejlesztés új informatikai alapokra helyezi a területet és a társszervezetekkel is rendszerkapcsolatokat alakít ki. Olyan korszerű adatbázis kialakítását is magában foglalja, amely a mai informatikai, biztonsági elvárásoknak és a modern ügyintézés alapkövetelményeinek is megfelel. A gyakorlatban az ügyintézők egy, a célra újonnan kialakított online felületen fogadják majd a kérelmezői megkereséseket, adatlekéréseket, felváltva a jelenleg használt ingatlan-nyilvántartás nem könnyen hozzáférhető külső felhasználói felületét, amellyel kizárólag a földhivatalokon, kormányhivatalokon keresztül lehet adatokat lekérni, illetve ingatlan-nyilvántartáshoz kötött ügyeket intézni. A rendszer használata ingyenes lesz, de a különböző hatósági eljárások továbbra is díjkötelezettséget vonnak maguk után. A tulajdoni lapok lekérésére is megújult online formában lesz lehetőség.

A projekt magában foglalja a földminősítés, földvédelem, földhasználati előírások érvényesülésével kapcsolatos, valamint a földtulajdoni és a földhasználati előírások érvényesülésével összefüggő feladatokat is. Szintén megújul a földmérési és térképészeti állami alapfeladatokkal, földméréssel, térképészettel, távérzékeléssel, térinformatikai rendszerek működtetésével és az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségekkel járó feladatokat támogató eszközrendszer is.

Felülvizsgálat alá kerül a teljes jogi rendszer, a tradíciók megtartása mellett az egyszerűsítés és lehetőség szerint az automatizmusok beépítésének szem előtt tartásával, a hatékonyabb eljárások támogatásával. Ezáltal átláthatóbb, könnyebben megismerhető szabályozás jöhet létre, növekszik a jogbiztonság az ingatlanügyletek terén. A megújulást a projektben létrehozott egységes, modern informatikai rendszer támogatja, országosan egységes, komplex, lehetőségek szerint automatizmusokat tartalmazó ügymenettámogató rendszerrel és nyilvántartással, a meglévő közigazgatási fejlesztési eredményekre való építéssel. A megújulás szemléletváltást is jelent: a benyújtástól a döntés kézbesítéséig tartó elektronikus ügyintézéssel, az információk egy helyen való elérhetőségével, duplikált adatrögzítés nélküli, egyszeri adatbekéréssel, valamint a jogi képviselet és meghatalmazás rendszeren belüli kezelésével.