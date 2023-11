Hogy áll most Magyarországon a vállalati pénzügyek digitalizációja? Előrébb tartunk, mint más országok, vagy vannak lemaradásaink?

Nemzeti szinten összességében jól állunk a digitális ügyintézésben. Ugyanez látható az egyes vállalatok ügyfelek felé nyújtott megoldásait tekintve, amelyek megfelelnek akár az uniós, akár az amerikai színvonalnak is. Bár a pénzügyi szektort tekintve az elmúlt pár évben a FinTech cégekkel kapcsolatban nagy várakozások voltak, mára megnyugodott a piac, és beállt egy partnerségre épülő munkamegosztás. A banki szolgáltatásoknál persze látni kell azt is, hogy ez egy hagyományokkal, tradíciókkal rendelkező szektor, ahol – különösen a vállalati ügyfelek esetében – elsősorban a személyes kapcsolattartás a domináns évtizedek óta.

Fotó: Raiffeisen

Helyes az a feltevés, amely szerint először a lakossági ügyintézést kellett digitalizálni?

Természetes volt, hogy először a lakossági ügyfelek esetén jelentek meg ezek a megoldások, hiszen itt standardizált termékeket illetve szolgáltatásokat nyújtanak a pénzintézetek. Mostanra azonban már eljutott odáig a technikai fejlődés, hogy a vállalatoknak is tudunk digitális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtani, és az ügyfelek részéről is mostanában erősödött fel az igény.

Magánemberként látták a cégvezetők, hogy a napi pénzügyeiket már szinte száz százalékban el tudják intézni online, ezt szeretnék használni a vállalati ügyvitellel kapcsolatban is. A Raiffeisen Bank létrehozott egy dedikált csapatot a vállalati digitális pénzügyi szolgáltatások kialakítására, amely már komoly eredményeket ért el.

Mi a vállalati ügyfelek igénye? Könnyítenék az adminisztrációt, vagy akár a kapcsolattartást is digitális csatornákon bonyolítanák a korábbi személyes helyett?

A legerősebb igény a napi pénzügyek online elintézése iránt mutatkozik, így ebben, az úgynevezett „daily banking” kategóriában kezdtünk el elsőként fejleszteni. A cégek egy olyan online felületet várnak el, amelyen keresztül valamennyi napi pénzügyeiket el tudják intézni. Természetesen korábban is voltak már részmegoldások nálunk és a piac más szereplőinél is, ám ezek nem feltétlenül álltak össze egy rendszerré.

Rövidesen a Raiffeisen Bank egy portál kialakítású irányítófelületet fog tudni átadni a vállalati ügyfeleinek, amelyről kényelmesen lehet kezelni és átlátni a cég pénzügyeit, például a tranzakciókat, átutalásokat, beszedéseket. Fontos elvárás a minél papírmentesebb ügyintézés is, akár a szerződések kezelése, akár a pénzügyi beszámolók, riportok esetében is – ez a bankoknak is előnyös.

Fotó: Raiffeisen

A Raiffeisen Bank milyen új innovációkkal jelentkezett az utóbbi időszakban ezen a területen? Miért érdemes Önöknél keresni a jó digitális pénzügyi megoldásokat?

Elsősorban a fizetési megoldások területén hoztunk úttörő és sikeres megoldásokat. Az Azonnali Fizetési Rendszer elindítása után az elsők között jelentkeztünk a fizetési kérelemmel és a QR kód alapú fizetési lehetőségekkel. Az erre épülő Scan&Go alkalmazásunk egy QR kódot hoz létre a fizetéshez, a vásárló pedig azonnal fizethet, bankkártya használata nélkül – nem mellesleg, az összeg a kereskedőhöz rögtön be is érkezik. Mi úgy véljük, hogy a következő években ez a rendszer nagy jövő előtt áll.

A vállalati oldalon az egyik legfontosabb eredményünk az ún. „Prémium API” ökoszisztémánk kiépítése. Ez azért előnyös, mert az egyes cégek saját rendszereiket az eddigi integrációkhoz képest sokkal könnyebben össze tudják kapcsolni a Raiffeisen Bank megfelelő rendszereivel, így a napi tranzakciók sokkal egyszerűbbé válnak, például SAP vagy más ügyviteli rendszerekből is közvetlenül indíthatóak. Ugyanígy könnyen működik a QR kódos fizetés, vagy éppen a beérkező jóváírásokról történő értesítés is – amelyek közvetlenül a vállalat pénzügyi rendszerébe érkeznek. Így a céges pénzügyi folyamatok jelentős mértékben automatizálhatóak, amely segít a költségek csökkentésében is.

Mindezek mellett nemrégiben fejlesztettük tovább egyik szolgáltatásunkat – a Raiffeisen Online Brokert – ahol céges és magánszemély ügyfeleink a budapesti, a frankfurti és az amerikai tőzsdén is tudnak kereskedni, akár otthonuk kényelméből.

Hogy látja, mikor jön el az az idő, amikor a cégvezetők a tokenek és hasonló eszközök helyett már mobiltelefonról tudják jóváhagyni a tranzakciókat?

Eddig a pontig mindenképpen el kell jutni. Mivel egy vállalati pénzügyi tranzakció sokszor jelentős összegű, akár több jóváhagyót is igényelhet. Mi arra törekszünk, hogy a kényelem és az egyszerűség mellett maximálisan biztonságos és kontrollálható legyen. Itt kell megtalálni azt az egyensúlyt, amely mellett például a kiutálások jóváhagyása egyszerűbb és gyorsabb a vállalat számára, de mégis megvannak azok a kontrollok a rendszerben, amelyek megadják a biztonsági garanciákat.

Mi a helyzet akkor, ha egy vállalatnak határokon átnyúló, akár több CEE országot érintő pénzügyi megoldásokra van szüksége?

A nemzetközi Raiffeisen Bankcsoport egyik legfontosabb célja, hogy a nemzetközi ügyfeleknek legyen elsődleges banki partnere, a digitális térben is olyan alkalmazásokat, megoldásokat tudunk már nyújtani – például cash-management területen – amelyek a határokon átnyúló tevékenységet folytató nagyvállalatok igényeit maximálisan ki tudják szolgálni.

Fotó: Raiffeisen

Mikor válik valósággá a digitális hiteligénylés a vállalatok részére?

Már ma is van erre megoldásunk, amely a bankcsoport által lefedett országok jelentős részében már elérhető. Ez egy olyan központi platform, amely moduláris felépítésű, a klasszikus finanszírozási termékektől kezdve egészen a komplex, okmányos ügyletek is kezelhetők vele, jelentősen csökkentve az adminisztrációs igényt. A személyes kapcsolat a szektor sajátosságai és az egyedi konstrukciók miatt még nem váltható ki teljesen, de a folyamat jelentősen felgyorsítható. A kisebb vállalatoknál elképzelhető azonban, hogy idővel teljesen online is elérhetőek lesznek egyes hiteltermékeink. A végső cél egy olyan integrált rendszer, amely egy felületen biztosítja a napi pénzügyek, a finanszírozás és a fizetési megoldások irányítását és áttekintését.

Hogyan fogja átalakítani a mesterséges intelligencia a vállalati pénzügyeket? Folynak már ezzel kapcsolatos előkészületek a Raiffeisennél?

Aktívan foglalkozunk ezzel a területtel, ám nagyon alapos előkészületek szükségesek, többek között a szabályozási környezetnek való megfelelés miatt – a piacon már kint lévő megoldások a bankoknál nem igazán alkalmazhatóak, hiszen az ügyféladatok nem oszthatóak meg. A megoldás egy privát mesterséges intelligencia lesz idővel, ami a banki big data-n alapul majd. Elsőként az adminisztratív területeken, például dokumentumok, riportok generálása várható majd, hogy ez a megoldás elterjed.

