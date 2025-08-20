Deviza
Herceget fogadott Orbán Viktor a Karmelitában – de mit jelent az manapság, hogy herceg?

Orbán Viktor Braganza hercegét fogadta. Herceg – örökölt titulust jelent, de nem gazdagságot.
Pető Sándor
2025.08.20., 18:40

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Karmelita kolostorban hivatalos látogatáson fogadta Braganza hercegét – ezt az MTI közölte, a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály tájékoztatása alapján.

ORBÁN Viktor
Herceget fogadott a miniszterelnök, Duarte Pio Portugália trónörököse / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A magyar kormányfő és Duarte Pio találkozóján részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, illetve Habsburg György, Magyarország leendő madridi nagykövete.

Duarte Pio a Spanyolországgal szomszédos Portugáliából érkezett. A Braganza-ház fejeként ő ülne a portugál trónon, ha a spanyol szomszédoktól eltérően Portugáliában – 1910-ben – nem szüntetik meg a királyságot. 

A portugáloknál nincs erős politikai mozgalom a királyság visszaállítására, de az európai királyi házak más leszármazottaihoz hasonlóan Duarte Pio is komoly közéleti tevékenységet fejt ki kulturális és humanitárius területeken, és ez európai arisztokrata körök jól ismert alakja, akárcsak Habsburg György.

A herceg szó láttán felvetődhet a kérdés, hogy él és mennyire gazdag egy mai herceg 

Vannak olyan hercegek, akik még létező monarchiában élnek, és vannak olyanok, akiknek a hazája a köztársasági utat választotta.

A brit vagy a monacói dinasztia gazdagnak számít, más országok – ahol már megszűnt a monarchia – egyes hercegei vagy igen, vagy nem.

Ami Duarte Piót illeti, a portugál monarchia 1910-es bukásakor a királyi család jelentős földbirtokait és vagyonát államosították, így az utódok vagyon nélkül maradtak. Braganza hercege nem kap állami apanázst (ellentétben például a spanyol vagy brit királyi családdal). Középosztályi életvitelt folytat.

Más trónfosztott dinasztiák nem feltétlenül erre a pályára kerültek. Az olasz Savoyai-ház például jelentős birtokokat veszített, de még mindig rendelkezik magánvagyonnal, svájci bankszámlákkal, kastélyokkal. 

A Görögországban trónt vesztette Glücksburg-ház tagjai nem dúsgazdagok, de vagyonos felső középosztályi életet élnek. A trónfosztott dinasztiák közül a Hansburg-ház tagjait tartják a legmódosabbnak, akik tekintélyes földbirtokokkal és befektetésekkel rendelkeznek.

