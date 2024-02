1. A tökéletes illeszkedés a stílusosság kulcsa

A Hugo Boss férfikabát a legjobb példa arra, hogy mire képes egy olyan szabás, ami pazarul passzol a viselője idomaihoz. A passzolás alatt nem passzosságot értünk természetesen, bár meg kell hagyni, akad, akinek kifejezetten jól állnak a karcsúsított modellek. De visszatérve az illeszkedés kérdéséhez, a kifinomult elegancia és trendiség híveinek vélhetően a márkát nem kell bemutatni. Hugo Boss nemcsak az illatok birodalmában hódít, hanem a ruhák világában is uralkodó.

Na, de mikor passzol éppen megfelelően a kiszemelt modell? Ez már egy csalafintább felvetés, de máris mutatjuk: a titok a vállrészben és annak illeszkedésében rejlik. Ha a vállak stimmelnek, akkor minden rendben. A hossz kérdése sem lényegtelen. Alapesetben az teljes mértékig egyénfüggő, hogy mi a komfortos, meddig ér a kabát, de őszi viseletnél bőven elég, ha derék alatt végződik, viszont télre hangolódva, különösen a manapság tapasztalható zimankóban, kifizetődő legalább fenék, de akár térd alá érő variációban is gondolkodni. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy ha a napi rutin része az autóba ki- és beszállás, akkor a térd alatt érő variánsok nem a legideálisabbak, mert nehézkes bennük a mobilis ugrálás.

Fotó: modivo.hu

2. A réteges öltözködés még mindig menő

Kicsit elcsépeltnek vagy akár közhelyesnek is tűnhet, ám igaz: a réteges öltözködés nemcsak funkcionális, hanem esztétikus megoldás is egyben. Így például az őszi kabátok egészen hosszan élvezhetőek, még akár télen is, hiszen ha alattuk egy jó meleg pulóver meg póló lapul, akkor nagy baj nem történhet.

A nők gyakran tartanak attól, hogy ez a fajta ruházkodás mackós kinézetet nyújt, mert a sok réteg végül nem túl előnyös összhatást eredményez. Nos, mindenkit megnyugtatunk, ez legfeljebb akkor fordulhat elő, ha nyolc réteg ruha egymásra ráncigálásáról beszélünk, egyébként abszolút nem kell tartani a tömött, zömök megjelenéstől.

3. Megéri újraszínezni a szürke hétköznapokat

A hagyományosnak mondható színek, mint például tengerészkék, szürke, fekete, mindig jól teljesítenek, és valóban kockázatmentesen stílusos fellépéshez vezetnek. De, különösen az idei évben, bátraké a szerencse, jó ötlet a színesebb modellek felé is nyitni. Egyrészt a barna, valamint a bézs némi képzavarral élve aranykorát éli, másrészt a szezonális színek mindig befutók, mint amilyen a zöld, a narancssárga vagy éppen a bordó.

Fotó: modivo.hu

+1. A kifinomult külsőhöz a kiegészítők is hozzájárulnak

Ki ne ismerné a régi viccet: „Tudom, tudom, sapka, sál.” Jelen esetben ez ráadásul nem humorizálás, hanem útmutatás. Ősszel és télen is jól jön némi kényeztetés, meg persze védelem. A sapka, sál, sőt a kesztyű is olyan kiegészítő eleme a zimankóra hangolt ruhatárnak, ami kihagyhatatlan!