A munkavállalók 30 százaléka egy év után vált (x)

Horváth Ádám, Brandfizz; Lenk István, Eaton; Balázs György, FLOW Consulting / Fotó: brandfizz.hu

„Az employer branding minden folyamatában fontos a struktúra, ha az nincs, nem tud jól működni. A folyamat segít abban is, hogy a munkáltatói márka építésre szánt büdzsét a lehető leghatékonyabban költsük el – tette hozzá Lenk István, az Eaton managing directora.

Fontos a mérés és az eredmény

Ahogy a munkáltatói márkaépítésre fordított büdzsé növekszik, úgy erősödik az igény és az elvárás afelé, hogy a vállalat, mint munkáltató egyre gyakrabban, egyre több felületen és mérhetően jelenjen meg. Amíg tavaly a fluktuáció visszaszorítása szerepelt az eredményességi mutató második helyén, addig idén a jelentkezők számának növelése után (56%) az ismertség (48%) került a lista második helyére. Az employer branding a legtöbb vállalatnál továbbra is a HR felelősségi köréhez (47,8%) tartozik és jelentősen megnőtt azoknak a cégeknek a száma (9% vs tavalyi 1%) is, ahol a munkáltatói márkaépítésért külön, önálló szakterület, vagy erre dedikált szakember felel. A vállalatok közel fele (42%) külsős, az employer branding területére specializált ügynökséget is bevon a munkafolyamatokba.

Sok a jelölt, de nem releváns

„Bár a tavalyi évhez képest a jelentkezők számában idén növekedést tapasztaltunk, a visszajelzések azt igazolják, hogy hiába több a jelentkező, nem relevánsak az adott pozícióra. Ebben van nagy szerepe a toborzóknak nem mindegy, hogy írnak meg egy hirdetést, hogy szűrik le a jelentkezőket, tisztában vannak-e azzal, hogyan lehet differenciáltan megszólítani az egyes célcsoportokat” – mondta Ruff Gabriella, a Karrier Hungária managing partnere.

Sipos Csaba, GRANTIS Wellbeing; Ruff Gabriella, Karrier Hungária; Zvezdovics Anita, Brandfizz / Fotó: brandfizz.hu

AI: igény van, szabályozás nincs

A mesterséges intelligencia szerepe az employer branding területén is jelentős, a válaszadók több mint fele, 57 százaléka használ valamilyen AI-eszközt, igaz ugyan, hogy egy részük (38%) mindenféle szabályozás nélkül. A képzési igény is ezen a területen a legjelentősebb: a cégek 47 százaléka a mesterséges intelligenciával, 40 százaléka a belső kommunikáció hatékonyságának növelésével, 30 százaléka pedig az onboardinggal kapcsolatban biztosítana legszívesebben tréningeket a csapatának.