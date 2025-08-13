Szijjártó Péter: Zelenszkijnek évekbe tellett megértenie azt, amit Magyarország már a kezdetektől tudott

Magyarország három és fél éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en szerdán közzétett üzenetében.

Szijjártó Péter szerint Zelenszkijnek évekbe tellett megértenie azt, amit Magyarország már a kezdetektől tudott / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A tárcavezető az ukrán elnök bejegyzésére reagálva közölte, hogy

Ukrajna jobban járt volna, ha Volodimir Zelenszkij ugyanezt teszi. Több százezer ember életét lehetett volna megmenteni, és millióknak nem kellett volna elmenekülniük otthonaikból.

A Világgazdaság nemrég megírta, hogy az ukrán elnök beleegyezhet a harcok beszüntetésébe egy európai támogatású béketerv részeként. Ez azt jelentheti, hogy befagyaszthatják a frontvonalat ott, ahol van, és de facto átadnák Oroszországnak az általa megszállt területek feletti ellenőrzést Luhanszkban, Donyeckben, Zaporizzsjában, Herszonban és a Krímben.