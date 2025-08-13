Rekordot döntött a TUI a tavasszal, de a nyári szezon még nem az igazi

Soha ilyen jó üzleti negyedévet nem zárt még a TUI a júniussal véget ért három hónapban: a német utazásszervező óriáscég a várakozásokat felülmúlóan teljesített, noha korábban Sebastian Ebel vezérigazgató borús kilátásokkal és kihívásokkal teli 2025-ös szezonról beszélt.

A TUI a nyári szezonra útjainak 86 százalékát már értékesítette / Fotó: ANP via AFP

Tavasszal a TUI még a nyári foglalások enyhe visszaesését jelezte , mivel aggodalmak merültek fel az infláció és a gazdasági bizonytalanságok hangulatromboló következményeivel kapcsolatban. Az elterelő hadművelet sikerült, a TUI üzleti évének harmadik negyedében 321 millió eurós üzemi nyereséget ért el, szemben az LSEG 269 milliós elemzői konszenzusával.

Meglepő profitbővülésről adott hírt a TUI

Ez a tavalyi hasonló időszak profitjához képest 38 százalékos előrelépés. A főként az európai utazóközönségre fókuszáló TUI eredménye még jobb is lehetett volna, ha a német törzsközönség egy része nem riad vissza a nyári hőhullámok, erdőtüzek és hasonló kockázati tényezők miatt az utazástól, vagy teszi át vakációját mondjuk a vénasszonyok nyarára.

Sebastian Ebel is ezzel számolt a németországi foglalások 5 százalékos csökkenésének tényét ismertetve a szerda reggel publikált gyorsjelentés kapcsán összehívott sajtótájékoztatóján.

A másik kockázati tényező a közel-keleti válság volt, abban a háborús konfliktusokkal terhelt térségbe ritkultak a foglalások, amit a TUI áremelésekkel próbált kompenzálni – állításuk szerint ez sikerült is, de közben figyelemmel kellett lenniük az európai utazók árérzékenységére, ami amerikaiakénál jóval nagyobb.

Áremeléssel fedezték megnövekedett költségeiket

Ezért átlagosan csak 3 százalékkal emelték áraikat valamennyi relációban az összességében 2 százalékkal visszaesett foglalásokra reagálva. Európa legnagyobb utazásszervezője eközben új piacokat is keres magának, s növeli jelenlétét Ázsiában és Közép-Európában.

A charterjáratokat üzemeltető TUI-flotta 50 millió eurós nyereséget termel a legutóbbi negyedévben / Fotó: NurPhoto via AFP

A vezérigazgató azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok mint úti cél egyre kevésbé vonzó az ottani politikai változások következtében, az európai ügyfelek ehelyett inkább a kanadai, afrikai és az ázsiai utakra fizetnek be náluk. Ez persze változhat, hiszen ahogy a dollár zuhan az euróhoz képest, úgy egyre olcsóbbá válik az európaiak számára a tengerentúli utazás.