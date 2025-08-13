Deviza
Rekordot döntött a TUI a tavasszal, de a nyári szezon még nem az igazi

Európa legnagyobb utazásszervezője megemelte idei profitvárakozásait, de hiába: a befektetők inkább a nyári foglalások gyengébb alakulása és a gyengébb távolabbi kilátások hatása alá kerültek. A TUI növekvő költségeit áremelésekkel próbálja kompenzálni.
Kriván Bence
2025.08.13, 11:39

Soha ilyen jó üzleti negyedévet nem zárt még a TUI a júniussal véget ért három hónapban: a német utazásszervező óriáscég a várakozásokat felülmúlóan teljesített, noha korábban Sebastian Ebel vezérigazgató borús kilátásokkal és kihívásokkal teli 2025-ös szezonról beszélt. 

TUI utazásszevező
A TUI a nyári szezonra útjainak 86 százalékát már értékesítette / Fotó: ANP via AFP

Tavasszal a TUI még a nyári foglalások enyhe visszaesését jelezte , mivel aggodalmak merültek fel az infláció és a gazdasági bizonytalanságok hangulatromboló következményeivel kapcsolatban. Az elterelő hadművelet sikerült, a TUI üzleti évének harmadik negyedében 321 millió eurós üzemi nyereséget ért el, szemben az LSEG 269 milliós elemzői konszenzusával. 

Meglepő profitbővülésről adott hírt a TUI

Ez a tavalyi hasonló időszak profitjához képest 38 százalékos előrelépés. A főként az európai utazóközönségre fókuszáló TUI eredménye még jobb is lehetett volna, ha a német törzsközönség egy része nem riad vissza a nyári hőhullámok, erdőtüzek és hasonló kockázati tényezők miatt az utazástól, vagy teszi át vakációját mondjuk a vénasszonyok nyarára. 

Sebastian Ebel is ezzel számolt a németországi foglalások 5 százalékos csökkenésének tényét ismertetve a szerda reggel publikált gyorsjelentés kapcsán összehívott sajtótájékoztatóján. 

A másik kockázati tényező a közel-keleti válság volt, abban a háborús konfliktusokkal terhelt térségbe ritkultak a foglalások, amit a TUI áremelésekkel próbált kompenzálni – állításuk szerint ez sikerült is, de közben figyelemmel kellett lenniük az európai utazók árérzékenységére, ami amerikaiakénál jóval nagyobb. 

Áremeléssel fedezték megnövekedett költségeiket

Ezért átlagosan csak 3 százalékkal emelték áraikat valamennyi relációban az összességében 2 százalékkal visszaesett foglalásokra reagálva. Európa legnagyobb utazásszervezője eközben új piacokat is keres magának, s növeli jelenlétét Ázsiában és Közép-Európában. 

TUI Aircraft & Aviation StockNewcastle International Airport
A charterjáratokat üzemeltető TUI-flotta 50 millió eurós nyereséget termel a legutóbbi negyedévben / Fotó: NurPhoto via AFP

A vezérigazgató azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok mint úti cél egyre kevésbé vonzó az ottani politikai változások következtében, az európai ügyfelek ehelyett inkább a kanadai, afrikai és az ázsiai utakra fizetnek be náluk. Ez persze változhat, hiszen ahogy a dollár zuhan az euróhoz képest, úgy egyre olcsóbbá válik az európaiak számára a tengerentúli utazás.

A TUI a vártnál sokkal jobb eredményeire hivatkozva megemelte a szeptemberrel záruló üzleti évére vonatkozó célszámait. A tavalyi 23,16 milliárd eurós árbevétel több mint 5 százalékkal növekedhet, míg a múlt évi 1,29 milliárdos üzemi profit bővülésének mértékét a korábban jelzett 7–10 százalékról a 9–11 százalékos sávba helyezték át.

Ami a harmadik negyedév üzleti számait illeti,

  • az árbevétel 6,20 milliárd euró (plusz 7 százalék),
  • az üzemi eredmény 321 millió euró (plusz 38 százalék),
  • az adózott nyereség 270 millió euró (plusz 94 százalék),
  • a nettó adósság 1,91 milliárd euró (mínusz 10 százalék) volt.

Érdekesség, hogy amíg a profittermelésben meghatározó két tétel közül a szállóhely foglalásokból származó üzemi nyereség a tavalyihoz hasonlóan 131 millió volt, addig a hajókirándulásokon másfélszeres, 143 millió euró profit keletkezett. 

Bővült a hajóflotta, javult a kihasználtság 

A tengerhajózási üzletágnál a jelentős ugrásban a két új kirándulóhajónak, a Mein Schiff 7-nek és a Mein Schiff Relaxnak is szerepe volt, ezekkel együtt 18 hajót számlál már a TUI flottája. 

Ezekkel és a menetrend alakításával 33 százalékkal tudták növelni ez elérhető utaskapacitást, s összesen 3,1 millió napot töltöttek a tengereken TUI utasai az április–júniusi időszakban. A kihasználtságot segítette, hogy a jemeni húszik vörös-tengeri katonai aktivitását mint kockázati tényezőt kihúzhatták a listájukról.

 

A légi közlekedési üzletág a nehéz működési körülmények ellenére 50 millió euróval vette ki a részét a 321 millió eurós profittermésből (plusz 33 százalék). A bővülésben közrejátszott a húsvéthatás, melynek köszönhetően az ünnepi forgalom átterelődött az áprilisra, megnövelve az aktuális negyedév forgalmát.

A TUI árfolyama 7 százalékkal csökkent az idén, ebben már benne van az az 1,4 százalék, amelyet a gyorsjelentésre reagálva szedett össze az utazásszervező társaság frankfurti tőzsdén jegyzett részvényárfolyama. Bár a negyedéves teljesítmény meggyőző volt, a befektetők a kilátásokat kevésbé optimistán ítélték meg, mint Sebastian Ebel TUI-vezérigazgató.

