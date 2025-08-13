Bomba formában a forint, szédületes menetelést mutat a devizánk

Ismét hatalmas lendületre tett szert a forint, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton erősödni tudott a szerda délelőtti kereskedés során. A forint az euróval szemben 0,1 százalék körüli napi pluszban jár, 395,0 környékén adják a keresztet, a dollárral szemben viszont valósággal szárnyra kapott a forint, 0,45 százalékos a napi nyerő, 337,0 környékén jár az árfolyam késő délelőtt.
A forint hatalmas lendületét két tényező hajtja, mindkettő a dollárhoz és az amerikai gazdaságoz köthető, a forint ugyanis rendre nagymértékben tud kapitalizálódni a dollár gyengülésén, hiszen az levegőhöz engedi jutni a kisebb, feltörekvő piaci devizákat is. A dollár pedig gyengül, nem is akárhogyan:
A dollár mindennek eredőjeként 1 százalékot gyengült az euróval szemben kevesebb, mint 24 óra leforgása alatt, a devizapiac legfontosabb keresztje ezzel 1,17 felé kúszott, a forint pedig 1,2 százalékot javított ebben a relációban az inflációs adat előtti állapothoz mérten.
A forint az idén immáron 15 százalékos erősödésen van túl a zöldhasúval szemben, az euró pedig 13 százalékos nyerőt ért el a dollár kárára.
