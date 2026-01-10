Kaviár, libamáj, makadámdió – Kína mindenben lenyomja a világot

Kína olyan területen is domináns szereplővé vált a világpiacon, amelyikre sokan nem is gondolnának: egyre nagyobb mennyiségben állít elő egykor ritkaságnak számító luxusélelmiszereket, és már nem csupán a hazai igényeket elégíti ki például kaviárból vagy libamájból, hanem exportál is, és szép lassan kiszoríthatja a hagyományos gyártókat.

Kína már a kaviár legnagyobb gyártója és exportőre a világon / Fotó: AFP

Ma már Kína a kaviár legnagyobb gyártója és exportőre. A Financial Times összeállítása szerint a második legnagyobb szereplővé vált a makadámdió-termesztésben – megelőzve azt az Ausztráliát, ahonnan a fákat eredetileg importálta.

Az ország emellett gyors ütemben telepít cseresznyefákat, forgalmaz vad szarvasgombát, és évente több ezer tonna libamájat állít elő.

Korábban azok közül sokan, akik megengedhettek maguknak ilyesmit, nem tudták, hogy az kínai eredetű. Most már sokan tudják, és egyre többen keresik is ezeket a termékeket

– mondta a lapnak Li Feng-san, aki az ország középső részén található Anghuj tartományban dolgozik, és évi száz tonna libamájat forgalmaz, elsősorban a hazai piacon.

Kína drámaian átalakult az elmúlt évtizedekben

A luxusélelmiszereket korábban jórészt importból biztosították a világ második legnagyobb gazdaságában, az elmúlt két évtizedben azonban drámaian megváltozott a helyzet, jelentős részben a tartományi kormányzatoknak köszönhetően, amelyek bátorították a termelőket értékesebb termékek előállítására, többek között Jünnan, Santung és Anhuj tartományban.

A növekedést ugyan elsősorban az egyre erősödő hazai kereslet hajtja, újabb kihívást jelent azonban Kína kereskedelmi partnereinek is, miután az ország világrekordot jelentő, ezermilliárd dolláros áruforgalmi többletet halmozott fel 2025 első 11 hónapjában.

A Kaluga Queen uralja a világpiacot / Fotó: AFP

Ami a kaviárt illeti, a Kaluga Queen ma a világ legnagyobb gyártója, 2024-ben 260 tonna ikrát állított elő – ez a globális termelés 35 százaléka. Bár eleinte gyanakvással fogadták a márkát külföldön, ennek az ódzkodásnak régen vége.

Kína 2012-ben 12 millió dollár értékben exportált kaviárt, ami a globális forgalom 14 százaléka volt. 2024-re, amikor az ukrajnai invázió megakasztotta az orosz exportot, ez az érték elérte a 98 millió dollárt, a teljesnek a 43 százalékát.