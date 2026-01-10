Deviza
Rekordok sorozata és folyamatos erősödés jellemezte a hazai turizmust – íme öt meghökkentő szám 2025-ből

A legutóbbi, még nem teljes éves adatok szerint a magyar turizmus a korábbi rekordokat is meghaladó teljesítményt ért el a 2025-ös évben, és már az év vége előtt is több látogatót vonzott, mint valaha. Kivételes erővel bővült a vendégek számában, vendégéjszakákban és a kapcsolódó bevételekben egyaránt. A hazai turizmusban tapasztalható trend fontos piaci és gazdasági jelzés a 2026-os évre nézve.
VG
2026.01.10, 16:17

A 2024-es rekordév után, 2025-ben sem tört meg a lendület a hazai turizmusban. A legfrissebb, december eleji adatok szerint az ágazat nemcsak tovább bővült, hanem a korábbi évekhez képest is gyorsabb ütemben teljesített – ezt támasztják alá az alábbi számok is – írja az Origo.

turizmus
Az élénk belföldi és nemzetközi kereslet egyaránt hozzájárult a magyar turizmus kivételes teljesítményéhez / Fotó: Nominesine / Shutterstock

Ezek a legfontosabb trendek a hazai turizmust illetően

A portál szerint a szálláshelyek forgalma és utasforgalmi adatok egyaránt azt mutatják, hogy mind a belföldi, mind a nemzetközi kereslet élénk maradt, hozzájárulva az ágazat kivételes teljesítményéhez. 

Az idegenforgalom lendülete nemcsak a fővárosban, hanem vidéki desztinációkban is érezhető, ahol a klasszikus úti célok mellett az élmény- és szabadidős szolgáltatások iránti kereslet is nőtt

– számolt be az Origo, amely öt turisztikai rekordszámot is bemutatott.

