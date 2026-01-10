Orbán Viktor: Brüsszel olyan háborút finanszíroz, amit nem engedhet meg magának – ehhez nem asszisztálhat a magyar kormány

Szombaton kora délután, pontosan 13 órakor megkezdődött a hétvége egyik legfontosabb belpolitikai eseménye, a Fidesz jelöltállító kongresszusa. „A biztos választás” – ezzel a szlogennel kezdte meg hivatalosan is a 2026-os parlamenti választási kampányát Budapesten, a Hungexpo csarnokában a kormánypárt.

Orbán Viktor a jelöltállító kongresszuson indította be a 2026-os választási kampányt / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A rendezvény legfontosabb része ezúttal is Orbán Viktor miniszterelnök beszéde volt. A kongresszust beharangozó Facebook-posztjában a kormányfő ugyanis azt írta, hogy lesznek meglepetések, változások és fiatalítás is.

A kormányfő elmondta, hogy ma a jelölteket mutatják be, majd február 20-ig a Fidesz–KNPD listáját és listavezetőjét is.

Én húsz év kormányzás után is készen állok a feladatra

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, hogy továbbra is a legjobb korban van, az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Kína és Törökország élén nála jóval idősebb vezető áll.

A miniszterelnök elmondta, hogy 65 régi és 41 új jelölttel futnak neki a 2026-os parlamenti választásnak. Orbán a „győztes csapaton ne változtass” elv helyett a folyamatos megújulásban hisz, mivel szerinte a Fidesznél csak a Fidesz lehet jobb.

A kormányfő szerint nincs fontosabb egy nemzet érdekében, mint az összefogás, és nincs fontosabb, mint a nemzet jövőjébe vetett közös hit, vagyis a nemzeti egység. És úgy véli, hogy ezt csak a Fidesz–KDNP tudja megadni Magyarországnak.

Orbán Viktor kiemelte, hogy ők az egyetlen kormány a nyugati világban, amely megkérdezte az embereket a migrációról, a rezsicsökkentésről és a háborúról.

A miniszterelnök a kormány érdemeit felsorolva kiemelte, hogy

egymillió munkahelyet teremtettek,

73 ezer forintról 323 ezer forintra emelték a minimálbért,

202 ezer forintról 700 ezer forintra emelték az átlagbért és

összehozták egész Európa első családi adórendszerét.

Orbán Viktor válogatott csapatnak tartja a jelölteket

A kormányfő kijelentette, hogy mind a 106 jelölttel tárgyalt, mindegyikkel megállapodott. Válogatott csapatnak tartja őket, olyan erős jelölteknek, akikből akár holnap meg tudna alakítani nem egy, hanem kettő teljes kormányt is. A jelöltekhez szólva arra biztatta őket, hogy mindenkivel beszéljenek, mindenkivel szóba kell állniuk. Egyúttal felszólította őket, hogy a migrációról, a genderről és a háborúról mindenkivel beszéljenek, mert ezek fontos témák, amelyek visszafordíthatatlan károkat okozhatnak.