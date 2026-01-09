Nem csak a belpolitikai hírek rángatják majd a forint árfolyamát 2026-ban

Ha most megkérdeznénk tíz embert, hogy idén mi alakíthatja leginkább a forint árfolyamát, bizonyosan kilencen a közelgő parlamenti választást mondanák. És kétségtelen, hogy a forint 2026-os volatilitásában nagy szerepet játszik majd a belpolitika. Viszont azt sem érdemes figyelmen kívül hagyni, hogy hazánk egy kis, nyitott gazdaság, ami jelentősen kitett a geopolitikai környezet alakulásának. Ez mind felfelé mind lefelé mutató kockázatokat magában hordoz, nemcsak gazdasági, de devizapiaci oldalon is.

Forintárfolyam, 2026 – nem csak a belpolitikai hírek rángathatják / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Habár 2025 elsősorban arról szólt, hogy a piacok a döntéshozókat figyelték, leginkább persze Trumpot, addig 2026 – remélhetőleg – újra a fundamentumokról szól majd. Vagyis a kamatokról, a növekedésről, az adósságpályáról és a különböző gazdasági függésekről. Ezek a fundamentumok különösen felértékelődnek, ha az adott deviza pillanatnyi egyensúlyi árfolyama mögötti forró pénz (spekulatív tőke) mennyisége magas. Az alapkamat itthon hamarosan csökken, és talán a növekedési pályán is látunk pozitív változásokat. A fő kérdőjel az adósságpálya, míg a függőségek biztosan velünk maradnak. Mi most a legutóbbira, tehát a külső tényezőkre fókuszálunk és két nagy kérdéskört járunk körbe.

Forint – külső tényezők is hatnak az árfolyamra

Vajon az európai ipar magához tér-e 2026-ban? Könnyű pesszimistán tekinteni Európa iparára, tekintettel arra, hogy az utóbbi években Kína a hozzáadottérték-láncban előre tudott lépni és jelentős szabad kapacitásokkal rendelkezik, míg Európa stagnált. De az európai adatok végre javulni látszanak. A feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI), bár még mindig 50 alatt van, 2025-ben összességében emelkedett, és az Európai Bizottság által mért ipari bizalmi index is javult. Az alacsonyabb energiaárak ezt még tovább erősíthetik: az ING Bank nyersanyagokra vonatkozó előrejelzése szerint a földgáz ára az alacsony készletezési szintek ellenére se növekszik majd, továbbá az olajárak tartósan 60 USD/hordó alá csökkenhetnek, még a venezuelai események után is.

Az európai kormányzatok erőfeszítései is segíthetnek az uniós gazdaságon 2026-ban. Gondoljunk csak Németország energiaárakra vonatkozó támogatásaira az energiaintenzív iparágakban. 2026 pedig „use it or lose it” év lesz a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF-pénzek) tekintetében, amelynek csak a felét költötték el az országok 2024 végéig. Ez a pénz jelentős, beruházásintenzív lökést adhat különösen Spanyolországnak és Olaszországnak az idei évben.