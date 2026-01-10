Deviza
Elképesztő térképet osztottak meg Magyarországról – több ország teljes gazdaságát kenterbe veri a magyar GDP

Bőven vannak olyan hazai régiók, amelyek számtalan ország gazdasági teljesítményét lekörözik.
Andor Attila
2026.01.10, 15:18
Frissítve: 2026.01.10, 16:13

A KSH 2022-es összeállítása és a Világbank – az ENSZ által elismert 195 ország GDP-jéről készített – rangsora alapján Magyarország NUTS2-es régióinak gazdasági nagysága az alábbi ábrán látható országok bruttó hazai össztermékével egyenlő. 

GDP
Bőven vannak olyan magyar régiók, amelyek egy egész ország GDP-jénél is többre képesek

Ez alapján 2022-ben a magyar gazdaság nagysága megegyezett a 3,5 milliós Mongólia, a 2,8 milliós Albánia, a 7,3 milliós Kirgizisztán, a 2,6 milliós Gabon, a 6,6 milliós Szerbia, a félmilliós Brunei Szultanátus, a 2,8 milliós Jamaica és a 14,7 millió fős lakosságú Ruanda összesített gazdasági nagyságával – írja az Oeconomus. 

A Világbank rangsorában hazánk GDP-je 2022-ben 178,8 milliárd dollár volt, amellyel a 195 állam közül az 58., az EU 27 tagnemzete között pedig a 17. helyen álltunk. 

A Világbank legfrissebb, 2025. december 15-én publikált kimutatása szerint 2024-ben a magyar gazdaság mérete 222,7 milliárd dollár volt, ezzel a világranglista 55. helyére léptünk elő (az uniós rangsorban pedig nem történt változás). Az országonként eltérő árszínvonalat is figyelembe vevő vásárlóerő-paritáson számolva pedig a magyar gazdaság mérete elérte a 455,5 milliárd dollárt (világrangsor 54. helye, uniós lista 16. eleme).

A főváros a teljes gazdasági teljesítmény 37 százalékát adta, Pest vármegyével együtt pedig közel a felét, 49 százalékát, azaz a vízfejűség változatlan.

Érdekes összehsonlítás: a Budapest és Pest vármegye alkotta régió így Bulgária- vagy Luxemburg-nagyságú gazdasági tömböt alkot. Bár a statisztika már négy évvel ezelőtti, a vármegyék részarányának változása ilyen rövid távon nem jelentős.

Jól élnek a budapestiek 

A magyar főváros lakói jobban élnek, mint az olaszok, a franciák és a spanyolok. Orbán Viktor a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén hangsúlyozta: Budapest nemcsak a főváros, hanem a nemzet motorja is, ahol a Fidesz-kormányzás minden polgárnak előnyt hozna. Budapest egy főre jutó GDP-je 2010 óta közel duplájára nőtt, az EU-átlagot is meghaladva. Kiemelte, hogy a Fidesz ereje Budapesten kulcsfontosságú az országos győzelemhez.
A budapesti Fidesz ma délután tartotta jelöltállító gyűlését, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. A kormányfő hangsúlyozta: Budapest nemcsak a főváros, hanem az egész magyar nemzet szíve, és a Fidesz ereje a fővárosban mindig kulcsfontosságú az országos győzelemhez.

„Nincs sikeres kormányzás és parlamenti többség erős budapesti Fidesz nélkül” – fogalmazott. Orbán Viktor részletesen beszélt a főváros gazdasági teljesítményéről. Elmondta, hogy Budapest egy főre jutó nominális GDP-je 2010-ben még 29 ezer dollár volt, 2024-re viszont 53 734 dollárra nőtt. 

