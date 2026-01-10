Újabb forgalomkorlátozó táblák jelentek meg

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) továbbra is elhibázottnak tartja azt az egész koncepciót, amellyel a szabályozás meg kívánja óvni a nagy tehergépjárművektől a településeket – válaszolt a Világgazdaságnak a szervezet főtitkára, Árvay Tivadar. A mostani állapot a következő: 2026. január 1-jétől 4,3 százalékkal nőtt a nehézgépjárművek által fizetendő főútvonali infrastruktúradíj, a külsőköltség-díjuk nem változott. Ezt hét szakmai szervezetnek az Építési és Közlekedési Minisztériummal (ÉKM) december 19-én történt megállapodásában sikerült elérni.

Nagyot kénytelenek kerülni és mélyebben a zsebükbe nyúlni a közúti fuvarozók / Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az egyeztetések azonban folytatódnak (egy frissen létesült érdekképviselet bevonásával), ugyanis a jogszabály szerint március 1-jétől további 29,4 százalékkal emelkedne az útdíj, amely így összességében 35 százalékos növekedést jelentene. Bár a minisztérium eredeti terve 54 százalék volt, amelyet a december 19-i megállapodás részeként vont vissza a tárca, a 35 százalékos emelés is kétségtelenül magas a fuvarozóknak. A szaktárca azonban éppen ezzel akarja elérni, hogy a nehézteherautók kerüljenek el mintegy 300 hazai, a kamionforgalomra panaszkodó települést.

Már a tranzitforgalom kitiltása is elég erős hatású

Az ügyben azonban két dolog keveredik – mutatott rá Árvay Tivadar. Az egyik, hogy az év elejétől a Magyarországot átszelő nemzetközi tranzitforgalom csak a kijelölt tranzitútvonalakon – amelyek jelentős részben autópályák – haladhat, éppen a települések elkerülése miatt. A másik, hogy a nem tranzitforgalmat bonyolító belföldi fuvarozókat is az autópályákra kényszerítik az egyre több helyen megjelenő, 20 tonnásnál nagyobb járműveket kitiltó táblák.

Holott döntően már a tranzitforgalom kiszorításával is mentesülnek a települések a kamionoktól.

A decemberi egyeztetésen éppen ezért született az a megállapodás, hogy csak a tranzitforgalomra vonatkozó tilalom hatásainak felmérése után születhessen döntés újabb súlykorlátozó táblák kihelyezéséről. Az ÉKM március 31-ig tartó moratóriumot hirdetett ebben a kérdésben. Az érdekképviseletek arra is ígéretet kaptak, hogy a velük való egyeztetés nélkül később sem kerül ki újabb súlykorlátozó tábla. Ugyanakkor máris olyan jelzések érkeztek az MKFE-hez, hogy megjelentek további, de ezúttal már a 7,5 tonnásnál nagyobb teherautókat távol tartó táblák. Ezzel formálisan nem szegte meg a szavát a szaktárca – hiszen a 20 tonnára vonatkozó táblákról való egyeztetést vállalta –, de a kisebb tömegű járművekre kiterjesztett tilalom még jobban fáj a közutasoknak. A lépést az érdekképviselet a megállapodás megszegéseként értékeli.