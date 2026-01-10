Súlyos tízezrekbe kerülhet a lustaság: ezt mindenki elfelejti a hólapátolásnál!

Szinte mindenkit érint valahogyan a hóhelyzet: az emberek havat lapátolnak a járdáról, a kocsibejáróról, sokan még a közelben lévő buszmegállókat is megtisztítják a hótól – írja a Haon. Nemes Imre ügyvéd szerint ugyan sokan gondolják úgy, hogy ez az önkormányzat feladata, ám a legtöbb esetben az ingatlantulajdonost terheli az ezzel kapcsolatos felelősség, a hóeltakarítás elmaradása pedig súlyos következményekkel is járhat.

Hóeltakarítás, de merre? Ne a szomszéd elé… / Fotó: János Vajda

Nemes Imre ügyvéd kiemelte, általános szabály, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartásáról.

Ha az utcában nincs járda, úgy a ház előtti, közterülethez tartozó területsávot kell rendben tartani a kerítéstől/telekhatártól számított egy méter szélességben, zöldsáv esetén pedig egészen az úttestig terjedően.

Ez nemcsak a hó eltakarítását jelenti, hanem a csúszásmentesítést is, sőt, ide tartozik a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításának kötelezettsége is.

A helyi önkormányzatok ezeket az előírásokat gyakran pontosítják vagy tovább szigorítják: Debrecenben például az 1/2021. számú önkormányzati rendelet írja elő, hogy az éjjel hullott havat legkésőbb reggel 8 óráig, az ezt követően keletkezett hótakarót pedig 10 órán belül el kell takarítani. A rendelet azt is rögzíti, hogy a síkosságmentesítés kizárólag környezetkímélő anyagokkal végezhető el, illetve hogy tilos a havat csapadékvíznyelőkre gyűjteni – fogalmazott.

Hozzátette: a jogszabályok ebből a szempontból nem tesznek különbséget családi ház és társasház között, az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterület tisztán tartásáról mindkét esetben gondoskodni kell.

Többlakásos épület esetén nem a lakók, hanem a társasház vagy szövetkezeti ház felel a ház előtti járda síkosságmentesítéséért, csúszásmentesítéséért.

Amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget az említett kötelezettségeinek, az önkormányzat felszólíthatja a hóeltakarításra, de előfordulhat az is, hogy az adott önkormányzati rendelet alapján bírságot szabnak ki a mulasztó személyre – mutatott rá Nemes Imre.