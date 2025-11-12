Az épület „svájci bicskája” - a Kermann-nál minden egy helyen, a BIM támogatásával (x)

Péter, hogyan került kapcsolatba a BIM-alapú épületüzemeltetéssel, és miért tartja fontosnak ennek a területnek a fejlesztését?

Az építőiparban és az üzemeltetésben hosszú ideje dolgozom, így testközelből láttam, mennyi kihívással küzdenek a létesítménygazdák. Az épületek egyre bonyolultabbak, az igények nőnek, közben viszont a folyamatok sokszor még mindig papíralapúak vagy különálló Excel-táblákban futnak. A BIM – azaz Building Information Modeling – azért fontos, mert képes mindezt digitalizálni és egységes rendszerbe terelni. Ez a szemlélet az üzemeltetést is forradalmasítja.

Hrobár Péter, az FM Software Technologies vezérigazgatója / Fotó: Morocz Tibor

Milyen fő problémákkal szembesülnek ma az épületüzemeltetők?

Az egyik legnagyobb gond a széttagoltság. A szerződések egy helyen vannak, a hibabejelentések egy másik rendszerben, a karbantartások sokszor telefonon vagy e-mailben zajlanak. Emiatt sok adat elveszik, lassú a reakcióidő, és sok döntés inkább rutinon alapul, mint pontos adatokon. Ez idő- és költségpazarlást jelent.

Hogyan ad erre választ az FM Software Technologies és a Kermann közös megoldása?

A Sharp:FM nevű rendszer minden folyamatot egyetlen platformba terel. Olyan, mint egy épület digitális „szervizkönyve”. A BIM modellekből és egyéb épületadatokból építjük fel a rendszert, amelyben minden elérhető: ingatlannyilvántartás, bérleti szerződések, hibabejelentések, karbantartási feladatok és az alvállalkozók kezelése. Ráadásul a rendszer rugalmasan telepíthető: választható helyben, saját szerverre, de elérhető felhőalapú szolgáltatásként is.

Tudna mondani egy konkrét példát, ami jól mutatja a rendszer erejét?

Az egyik legfrissebb projektünkben egy jelentős hazai oktatási intézmény üzemeltetését támogattuk. Korábban a hibabejelentések átfutási ideje átlagosan 3–4 nap volt, mire a karbantartó ténylegesen a helyszínre érkezett. A rendszer bevezetése után ugyanez az idő 1 nap alá csökkent – ez több mint 60 százalékos javulás. Az ügyfél visszajelzése szerint a használók elégedettsége látványosan nőtt, mert gyorsabban reagáltak a problémákra.