Az épület „svájci bicskája” - a Kermann-nál minden egy helyen, a BIM támogatásával (x)

Hrobár Pétert, az FM Software Technologies Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük arról, hogyan forradalmasítja a Kermann IT Solutions Nyrt. BIM üzletágával közös megoldásuk az épületüzemeltetés világát.
2025.11.12, 23:59
Kép: Fotó: Hrobár Péter, az FM Software Technologies vezérigazgatója a Sharp:FM fejlesztését irányítja, amely új szintre emeli az épületüzemeltetés digitalizációját / MOROCZ TIBOR

Péter, hogyan került kapcsolatba a BIM-alapú épületüzemeltetéssel, és miért tartja fontosnak ennek a területnek a fejlesztését?

Az építőiparban és az üzemeltetésben hosszú ideje dolgozom, így testközelből láttam, mennyi kihívással küzdenek a létesítménygazdák. Az épületek egyre bonyolultabbak, az igények nőnek, közben viszont a folyamatok sokszor még mindig papíralapúak vagy különálló Excel-táblákban futnak. A BIM – azaz Building Information Modeling – azért fontos, mert képes mindezt digitalizálni és egységes rendszerbe terelni. Ez a szemlélet az üzemeltetést is forradalmasítja.

Hrobár Péter, az FM Software Technologies vezérigazgatója / Fotó: Morocz Tibor

Milyen fő problémákkal szembesülnek ma az épületüzemeltetők?

Az egyik legnagyobb gond a széttagoltság. A szerződések egy helyen vannak, a hibabejelentések egy másik rendszerben, a karbantartások sokszor telefonon vagy e-mailben zajlanak. Emiatt sok adat elveszik, lassú a reakcióidő, és sok döntés inkább rutinon alapul, mint pontos adatokon. Ez idő- és költségpazarlást jelent.

Hogyan ad erre választ az FM Software Technologies és a Kermann közös megoldása?

A Sharp:FM nevű rendszer minden folyamatot egyetlen platformba terel. Olyan, mint egy épület digitális „szervizkönyve”. A BIM modellekből és egyéb épületadatokból építjük fel a rendszert, amelyben minden elérhető: ingatlannyilvántartás, bérleti szerződések, hibabejelentések, karbantartási feladatok és az alvállalkozók kezelése. Ráadásul a rendszer rugalmasan telepíthető: választható helyben, saját szerverre, de elérhető felhőalapú szolgáltatásként is.

Tudna mondani egy konkrét példát, ami jól mutatja a rendszer erejét?

Az egyik legfrissebb projektünkben egy jelentős hazai oktatási intézmény üzemeltetését támogattuk. Korábban a hibabejelentések átfutási ideje átlagosan 3–4 nap volt, mire a karbantartó ténylegesen a helyszínre érkezett. A rendszer bevezetése után ugyanez az idő 1 nap alá csökkent – ez több mint 60 százalékos javulás. Az ügyfél visszajelzése szerint a használók elégedettsége látványosan nőtt, mert gyorsabban reagáltak a problémákra.

A BIM előnyeiről gyakran hallani, de mit jelent ez az üzemeltetés szempontjából?

Egy épület életciklusa három szakaszból áll: tervezés, kivitelezés és üzemeltetés. Az első kettő jelentős költséget képvisel, de hosszú távon mindig az üzemeltetés a legdrágább. A BIM modell abban segít, hogy az üzemeltetés ne üres lappal induljon, hanem azonnal hozzáférjen a tervezési és kivitelezési fázis minden adatához. Ez gyorsabb, pontosabb és hatékonyabb működést tesz lehetővé.

A rendszer kizárólag épületek esetében használható?

Nem, jóval többre képes. A Sharp:FM nagyvállalati eszközgazdálkodási megoldásként is működik. Ez azt jelenti, hogy a tömegközlekedés, a szállítmányozás vagy a gyártóberendezések üzemeltetésében is kiemelt szerepe lehet. A rendszer képes kezelni a terv szerinti vagy időzített karbantartást, az állapotalapú ellenőrzést, és egyre fontosabbak az AI-alapú prediktív funkciók is. A beépített szenzorok például jelezni tudják, ha beavatkozásra van szükség – így kevesebb lesz a nem tervezett munka, és több a kiszámítható, előre ütemezett karbantartás.

Hogyan látja a BIM és a digitális üzemeltetés jövőjét?

Egyértelmű, hogy a digitalizáció nem kerülhető meg, azt látjuk, hogy az adatalapú működés lesz az alapelv. Néhány év múlva már természetes lesz, hogy minden komolyabb ingatlan BIM-alapú digitális üzemeltetési rendszerrel működik. Ez segít csökkenteni a költségeket, átláthatóbbá teszi a működést, és hozzájárul a fenntarthatóbb épületüzemeltetéshez. Olyan lesz, mintha minden épületnek saját digitális nyelve lenne, amit a rendszerünk fordít le az üzemeltetők számára. Az FM Software Technologies és a Kermann célja, hogy ebben élen járjon, és olyan megoldásokat adjon a piacnak, amelyek valóban kézzelfogható előnyöket hoznak. 

