Deviza
EUR/HUF384,47 0% USD/HUF327,65 0% GBP/HUF440,72 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,12 0% RON/HUF75,49 0% CZK/HUF15,92 0% EUR/HUF384,47 0% USD/HUF327,65 0% GBP/HUF440,72 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,12 0% RON/HUF75,49 0% CZK/HUF15,92 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nemzeti Gárda
Legfelsőbb Bíróság
Donald Trump
bevándorlás

Véget ér a demokrata vezetésű városok megszállása: Trump kivonja a csapatokat

Az elnök döntése azután következik be, hogy a legfelsőbb bíróság szerint nem volt jogszerű a csapatok bevetése Chicagóban. A Nemzeti Gárdát és más katonai erőket ugyanis nem szabad rendvédelmi célokra felhasználni.
VG/MTI
2026.01.01, 11:01

Kivonják a Nemzeti Gárdát Chicagóból, Los Angelesből és Portlandből – jelentette be szerdán közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök, ám jelezte, hogy a katonák visszatérnek, ha növekszik a bűnözési ráta.

Protest in Chicago urges end to ICE and Guard presence
A Nemzeti Gárda bevonulása ellen tiltakozók Chicagóban/Fotó: Anadolu via AFP

"Kivonjuk a Nemzeti Gárdát Chicagóból, Los Angelesből, Portlandből, a tény ellenére, hogy az ezekben a városokban lévő hazafiaknak köszönhetően csökkent nagyban a bűnözés, és csak emiatt" – írta Trump a Truth Socialen, ám hozzátette azt, hogy a csapatok visszatérnek, ha a bűnözés ismét fellángol, ami szerinte csak idő kérdése.

A Nemzeti Gárda több nagyvárosba is bevonult

A nemzeti gárdisták felvonultatását a fentebb jelzett demokrata párti vezetésű városokba, továbbá a szintén demokrata vezetésű Memphisbe több hónapja rendelte el Trump, hogy 

küzdjenek a bűnözés ellen és támogassák a bevándorlás elleni rendőrség munkáját.

Az elnök ellenzői bírósághoz fordultak az egyesült államokbeli természeti katasztrófák elhárítására kiképzett, de külföldön is bevethető katonai egységek felvonultatása miatt. A döntést a demokrata párti politikusok tekintélyelvűnek és az elnöki jogkörökön túllépőnek nevezték. Minden állam Nemzeti Gárdája az elnök és helyi kormányzó kettős ellenőrzése alatt áll.

A legfelsőbb bíróság december 23-án a kritikusok számára hozott kedvező döntést, mondván a kormány nem szolgáltatott elengedő jogi alapot a Nemzeti Gárda chicagói felvonultatásához, amelyet az amerikai jog csak kivételes körülmények esetén tesz lehetővé.

Az 1878-ben életbe lépett Poss Comitatus Act elnevezésű törvény tiltja katonák bevetését rendvédelmi feladatok ellátására.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu