Újabb, jelentős állomáshoz érkezett a Déli Körvasút projekt

A Déli Körvasút projekt célja, hogy gyorsabb, megbízhatóbb és fenntarthatóbb közlekedést biztosítson a fővárosban és agglomerációjában, miközben az országos és nemzetközi vasúti kapcsolatok hatékonyságát is növeli. Budapest elmúlt száz évének legnagyobb vasútfejlesztési beruházása ez, egy komplex, 21. századi városfejlesztés, amelynek keretében jelentős zöldfolyosó jön létre a Dunától a budai hegyekig.

Déli Körvasút: újabb ütemmel folytatódik az elmúlt száz év legnagyobb fővárosi vasútfejlesztése / Fotó: Magyar Építők

Déli Körvasút: Újabb ütemmel folytatódik az elmúlt száz év legnagyobb fővárosi vasútfejlesztése

Megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben a Déli Körvasút III. ütemének tervezésére és kivitelezésére vonatkozó kiírás. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában épülő vasút, Ferencváros és Kelenföld vasútállomások között a jelenlegi kettő helyett három, egyes szakaszokon négy vágányon biztosítja a vonatok haladását – számolt be róla a Magyar Építők.

Február közepén dönthetnek a kivitelezőről

A napokban megjelent hirdetmény a projekt III. ütemét, a pesti oldali fejlesztéseket tartalmazza. A nyertes ajánlattevőnek 44 hónap áll rendelkezésére, hogy az alábbi feladatokat elvégezze:

az 1-es számú vasútvonalon, Ferencváros állomás területén, 3,9 kilométer hosszban a vasúti kapacitásfejlesztés kiviteli terveinek elkészítése, az állomás átépítése,

vágánybontás 11,8 kilométeres szakaszon,

vágányépítés a szükséges földmunkákkal együtt 13,2 kilométer hosszan,

66 csoport kitérő bontása és 93 csoport kitérő építése,

Népliget új megállóhely kivitelezése,

felsővezetéki rendszer kiépítése 51,4 kilométer hosszban,

váltófűtés és a biztosítórendszer telepítése,

az Üllői úti meglévő vasúti hidak átépítése és gyalogos-aluljárók építése (több helyszínen),

Ferencváros területén 73,6 méter szabad nyílású vasúti híd építése,

Gubacsi út feletti új, 46,6 méter szabad nyílású vasúti híd kivitelezése.

Az ajánlatok bontási időpontját 2026. február 16-ra tűzték ki.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.