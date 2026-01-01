Egyre növekszik a csaló webáruházak száma – mutatjuk, milyen intő jelekre figyeljen

Az online kereskedők kínálatában gyakran felbukkannak túlzottan is kecsegtető ajánlatok, s habár sok esetben valóban hiteles akciókról van szó, könnyen eshetünk olyanok csapdájába, akik profi trükkökkel akarnak átvágni. Miután elszaporodtak az átverésekre szakosodott webshopok, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) létrehozta a jogsértő webáruházak feketelistáját, amely bárki számára hozzáférhető. A rendelést megelőzően érdemes megnézni ezt a nyilvántartást, hiszen így elkerülhetjük, hogy átverjenek bennünket.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság létrehozta a jogsértő webáruházak feketelistáját / Fotó: Shutterstock

Itt található a jogsértő webáruházak feketelistája

Az elmúlt évek jogszabályváltozásai miatt folyamatosan szűkül a csaló webshopok mozgástere, de mindig van valamilyen újabb trükk a tarsolyukban.

Ahogy beszámoltunk róla, a tudatos vásárlói döntés meghozatalának segítése és a fogyasztók védelme érdekében az NKFH folyamatosan frissíti a nyilvántartásában szereplő kétes, illetve csaló webáruházak listáját, amelyen azok az online kereskedők szerepelnek, amelyeknél a hivatalos szervek – a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság – jogerősen megállapított valamilyen hiányosságot. Egyúttal azt is feltüntetik, ha a vállalkozás pótolta a mulasztásokat.

Az adatbázisban, amely a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján érhető el, jelenleg mintegy 120 feketelistás webáruház szerepel.

