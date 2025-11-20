Deviza
EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.67 +0.4% GBP/HUF435.35 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.33% PLN/HUF90.32 +0.05% RON/HUF75.35 +0.31% CZK/HUF15.83 +0.18% EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.67 +0.4% GBP/HUF435.35 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.33% PLN/HUF90.32 +0.05% RON/HUF75.35 +0.31% CZK/HUF15.83 +0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,521.92 -0.97% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,026 -2.45% OTP32,280 -0.25% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,216.5 -1.2% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,284.62 -1.66% BUX106,521.92 -0.97% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,026 -2.45% OTP32,280 -0.25% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,216.5 -1.2% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,284.62 -1.66%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szponzor logó
Szponzorált tartalom
Overseas Labour
vendégmunkás
fluktuáció
engedély
munkaerő
Fülöp-szigetek

Munkaerőhiány 2026-ban: miért nem elég a hazai utánpótlás, és hogyan segíthet a külföldi munkaerő? (x)

A 2026-os évre előretekintve sok vállalati döntéshozó és HR-vezető szembesül azzal a kérdéssel: miként biztosítható a folyamatos működés és növekedés egy olyan környezetben, ahol egyre inkább hiánycikk a munkaképes korú, betanítható munkaerő? A probléma összetett: a demográfiai folyamatok, a munkaerőpiac szerkezeti eltolódásai és a korábbi belföldi „tartalékok” kimerülése egyszerre alakítják a kihívás mértékét. Az európai és hazai statisztikák egyaránt azt mutatják, hogy a dolgozókorú népesség csökkenése tartós trend, és a hiány részben csak külföldi munkaerővel enyhíthető.
2025.11.20, 08:50
Frissítve: 2025.11.20, 09:41
Fotó: overseaslabour.hu

A hazai kínálati oldal ellenálló képessége korlátozott. A belső tartalékok – az inaktívak, a pályakezdők és a munkaerő-mobilitás növelése – adott határok között működnek csak, de gazdasági ciklusokban és szerkezeti váltásokban gyakran nem tudják gyorsan pótolni a tízezres nagyságrendű hiányokat. A Magyar Nemzeti Bank és más gazdasági elemzők hangsúlyozzák: bár a foglalkoztatás alakulása 2024–2025-ben még erős volt, a demográfiai trendek (idősödés, kevesebb új belépő) 2026 körül erőteljes korlátokká válhatnak a munkaerő-kínálat bővítése szempontjából.

külföldi munkaerő integrálása – különösen harmadik országbeli dolgozók alkalmazása – rövid és középtávon hatékony eszköz lehet a kapacitások fenntartására. 2024–2025 folyamán Magyarországon a külföldi munkavállalók száma nőtt, a bevonásuk jellemzően az ipar, az építőipar, a logisztika és a mezőgazdaság területeire koncentrálódik. Elemzések szerint a külföldi munkavállalók 2025-re egyes iparágakban és bizonyos üzemekben, projektekben már nélkülözhetetlen erőforrássá váltak. Ez a gyakorlat 2026-ban is várhatóan folytatódik, mivel a munkaerőhiány helyi megoldása lassabb és költségesebb folyamat.

Fontos ugyanakkor kiemelni a jogszabályi és adminisztratív hátteret: 2024 folyamán több szabályozási módosítás történt, amelyek részben egyszerűsítik, részben pontosítják a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának feltételeit. A 2024 év végi kormányrendelet értelmében az EU-n kívüli országokból történő munkavállalás korlátozottabbá vált, így az éves kvóta lecsökkent 35 ezer főre a korábbi 75 ezerről. Továbbá a 2025-ös év elejétől az EU-n kívüli országokból kizárólag Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigetek állampolgárai foglalkoztathatók Magyarországon. Tehát a terület szabályozásának 2025-ös módosításai konkrétan befolyásolják, hogy kik és milyen gyorsan érkezhetnek dolgozni Magyarországra – ez 2026-ban a foglalkoztatási stratégiák egyik legfontosabb eleme.

A külföldi munkaerő alkalmazására irányuló vállalati döntésekben számos faktor játszik szerepet: a toborzási költségek, a betanítás ideje, a fluktuációs ráta, a szállás- és logisztikai tételek, valamint a munkavállaló-megtartás várható hatékonysága. Nem ritka, hogy a külföldi munkaerő kezdeti tranzakciós költsége (utazás, engedélyek, szállás) magasabb, ugyanakkor a hosszú távú megtérülés – különösen alacsony fluktuáció és jó teljesítmény esetén – kedvezőbb lehet, mint a helyi munkaerő folyamatos keresése és betanítása. A vállalatok ezért 2026-ra több esetben is úgy terveznek meg bizonyos projekteket vagy gyártósorokat, hogy a harmadik országbeli dolgozók hosszabb távú jelenlétére alapoznak.

A Fülöp-szigetek sajátosságai miatt a Fülöp-szigeteki munkavállalók külön figyelmet érdemelnek a magyar munkaerőpiaci megoldások között. A Fülöp-szigetek évszázados munkavállaló-exportra épülő kultúrája, a magas fokú angol nyelvtudás és a jól szervezett toborzási hálózatok miatt a vendégmunkásaik gyorsan és hatékonyan illeszkednek be olyan szektorokba, ahol stabil, hosszú távú jelenlétre van szükség. A Fülöp-szigeteki munkavállalók 2024–2025-ben is jelentős számban érkeztek. A magyar vállalatok tapasztalatai alapján a Fülöp-szigeteki dolgozók lojalitása, fegyelme és angol nyelvi kompetenciája üzleti előnyöket hozott több ágazatban.

Ugyanakkor nem szabad idealizálni a helyzetet. A sikeres bevonás nem magától értetődő vagy automatikus: a cégvezetőknek fel kell készíteniük a vállalatokat és a helyi közösségeket is az új külföldi munkaerő beilleszkedésére. Ez a jogi megfelelés (munkavállalási és tartózkodási engedélyek precíz intézése), a logisztikai háttér (megfelelő szállás és belső kapcsolattartás), valamint a humánerőforrás-gyakorlatok (onboarding, mentorálás, nyelvi támogatás, közösségi integráció) összehangolását követeli meg. Azok a cégek járnak jól 2026-ban, amelyek nem csupán „munkaerőt” vesznek fel, hanem befektetnek a munkaerő megtartásába és beillesztésébe.

Végezetül: 2026-ban a külföldi munkaerő – köztük a Fülöp-szigetekről érkező dolgozók – nem „csak” pótlásként jelenik meg a munkaerőpiacon, hanem stratégiai tényezővé válik a versenyképesség fenntartásában. A vállalatok és a szabályozók közös feladata, hogy a bevonás gyors, de jogszerű és humánus legyen, és hogy a munkaerőpolitika ne csak a pillanatnyi hiányokat kezelje, hanem a jövőbeli strukturális átalakulásokra is választ adjon. Ha ezt sikerül összehangolni, a külföldi munkaerő 2026-ban valódi, mérhető hozzájárulást adhat a magyar gazdaság ellenálló képességéhez és növekedéséhez.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu