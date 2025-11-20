Munkaerőhiány 2026-ban: miért nem elég a hazai utánpótlás, és hogyan segíthet a külföldi munkaerő? (x)

A hazai kínálati oldal ellenálló képessége korlátozott. A belső tartalékok – az inaktívak, a pályakezdők és a munkaerő-mobilitás növelése – adott határok között működnek csak, de gazdasági ciklusokban és szerkezeti váltásokban gyakran nem tudják gyorsan pótolni a tízezres nagyságrendű hiányokat. A Magyar Nemzeti Bank és más gazdasági elemzők hangsúlyozzák: bár a foglalkoztatás alakulása 2024–2025-ben még erős volt, a demográfiai trendek (idősödés, kevesebb új belépő) 2026 körül erőteljes korlátokká válhatnak a munkaerő-kínálat bővítése szempontjából.

A külföldi munkaerő integrálása – különösen harmadik országbeli dolgozók alkalmazása – rövid és középtávon hatékony eszköz lehet a kapacitások fenntartására. 2024–2025 folyamán Magyarországon a külföldi munkavállalók száma nőtt, a bevonásuk jellemzően az ipar, az építőipar, a logisztika és a mezőgazdaság területeire koncentrálódik. Elemzések szerint a külföldi munkavállalók 2025-re egyes iparágakban és bizonyos üzemekben, projektekben már nélkülözhetetlen erőforrássá váltak. Ez a gyakorlat 2026-ban is várhatóan folytatódik, mivel a munkaerőhiány helyi megoldása lassabb és költségesebb folyamat.

Fontos ugyanakkor kiemelni a jogszabályi és adminisztratív hátteret: 2024 folyamán több szabályozási módosítás történt, amelyek részben egyszerűsítik, részben pontosítják a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának feltételeit. A 2024 év végi kormányrendelet értelmében az EU-n kívüli országokból történő munkavállalás korlátozottabbá vált, így az éves kvóta lecsökkent 35 ezer főre a korábbi 75 ezerről. Továbbá a 2025-ös év elejétől az EU-n kívüli országokból kizárólag Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigetek állampolgárai foglalkoztathatók Magyarországon. Tehát a terület szabályozásának 2025-ös módosításai konkrétan befolyásolják, hogy kik és milyen gyorsan érkezhetnek dolgozni Magyarországra – ez 2026-ban a foglalkoztatási stratégiák egyik legfontosabb eleme.

A külföldi munkaerő alkalmazására irányuló vállalati döntésekben számos faktor játszik szerepet: a toborzási költségek, a betanítás ideje, a fluktuációs ráta, a szállás- és logisztikai tételek, valamint a munkavállaló-megtartás várható hatékonysága. Nem ritka, hogy a külföldi munkaerő kezdeti tranzakciós költsége (utazás, engedélyek, szállás) magasabb, ugyanakkor a hosszú távú megtérülés – különösen alacsony fluktuáció és jó teljesítmény esetén – kedvezőbb lehet, mint a helyi munkaerő folyamatos keresése és betanítása. A vállalatok ezért 2026-ra több esetben is úgy terveznek meg bizonyos projekteket vagy gyártósorokat, hogy a harmadik országbeli dolgozók hosszabb távú jelenlétére alapoznak.