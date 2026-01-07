Előre figyelmeztetett a Wizz Air vezére: drágulnak a repülőjegyek, ha ezt megcsinálja az Európai Unió - mindenki fizetni fog

A légitársaság vezetője kritikus szemmel figyeli a brüsszeli döntéshozók elképzeléseit. Egy dolog a szabályozás, egy másik pedig a megvalósíthatóság – hangsúlyozta Váradi József a Telexnek adott interjújában. Egy olyan gépen, mint amit mi üzemeltetünk, ennyi táskát nem lehet berakni felülre. Fizikailag nem fér be. Ha elkezdünk minden teret csomagtárolásra használni, az meg biztonsági problémákat fog felvetni, vészhelyzetben nem lehet majd az embereket időben evakuálni, miközben minden másodperc számít.

Repülés: a Wizz Air is jegyárat emel, ha életbe lép a brüsszeli szabályozás / Fotó: Serhii Ivashchuk / Shutterstock

Eddig az iparágban a spanyolok mentek a legmesszebbre ebben, megabírságokat kiszabva a légitársaságokra, de a bírságok mindegyikét megsemmisítették, így ezek a szabályok jogilag nincsenek érvényben.

Váradi azonban felidézte:

a repülés költsége nagymértékben súlyfüggő, és azt gondoljuk, hogy az fair, ha azt mondjuk, hogy az utas az általa felvitt súly alapján fizessen. Ha viszont egy ilyen típusú szabályozás életbe lép, emelkedne a jegyár, és akkor az is fizeti majd a csomag árát, aki valójában nem is visz fel magával ennyi csomagot

– hangsúlyozta Váradi József.

Ukrajna stratégiailag fontos

Mi voltunk az egyetlen nem ukrán légitársaság, aki bázisüzemeléssel repült Ukrajnában a háború kitörése előtt. Amikor újra lehetőség lesz erre, mi ott leszünk a startvonalon és repülni fogunk. Jelentős terveink vannak, több tucat repülőgéppel, sok millió utassal kalkulálunk. Nagymértékben azon fog múlni a dolog, hogy milyen gyorsan tud kiépülni a rendszer, a légi irányítás, repülőtér, utaskiszolgálás, repülőgép-kiszolgálás.

Négy Wizz Air-gép ragadt Ukrajnában a háború kitörésekor,

egy Lvivben, három Kijevben. A lvivi gépet átrepültük Lengyelországba, a három kijevi gép sárkányszerkezete továbbra is ott van, a hajtóműveket leszereltük, közúton elhoztuk és használjuk őket. Egyébként a kijevi gépek teljesen érintetlenek, de amikor újra üzembe akarjuk ezeket helyezni, el kell végezni a gyártó által előírt karbantartási programot, ami több hónapot vesz majd igénybe. De az ukrajnai üzemelésünk nem ezen a három repülőgépen múlik, hiszen 256 repülőgépünk van – tette hozzá.