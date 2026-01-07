Állampapír: egymást tapossák a sztárpapírért a magyar befektetők, brutális forgalommal indult az év - elképesztő számokat közölt az ÁKK
Brutális forgalommal indult az év a hazai lakossági állampapírpiacon, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss statisztikája szerint az év első hetében 81,2 milliárd forintnyi lakossági kötvényre volt kereslet a hazai piacon, közel kétszer annyira, mint amekkora volumennel a tavalyi év utolsó hete büszkélkedhetett.
A FixMÁP 2026-ban is az élen kezdett az állampapírok versenyében
Az 1. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult:
- Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 40,9 milliárd forint, közel 20 milliárd forinttal több mint az előző héten.
- Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 17,5 milliárd forint, közel 10 milliárd forinttal több, mint egy hete.
- Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,4 milliárd forint, 4 milliárd forinttal kevesebb, mint az 52. héten.
- Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 3,6 milliárd forint, közel háromszor annyi, mint egy héttel korábban.
- Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, 100 millió forinttal több az előző héthez mérten.
Az elmúlt hónapok teljesen egyértelmű trendjei ellenére az ÁKK legfrissebb, december 15-i állapotot tükröző adatai szerint a teljes lakossági állampapír-állományban továbbra is a PMÁP áll még az élen, de a korábbi sztárpapír előnye rohamosan fogyatkozik:
- a Prémium papírban már csak 3 746 milliárd forintnyi tőke áll, jelentősen kevesebb, mint akár csak két hete,
- a FixMÁP rohamosan közelít, már 3 566 milliárd forintot tudhat a neve mellett, így hamarosan már jó eséllyel be is előzi majd Fix versenytársát,
- a BMÁP 2 070 milliárd forinttal a harmadik,
- az átalakítással hatalmas hátszelet kapó MÁP Plusz pedig már át is lépte az ezermilliárdos mezsgyét, 1 025 milliárd forint áll ugyanis benne.
Állampapír: januárban bomba vételekkel bővülhet a kínálat, egész évben maradhat a szédületes forgalom - még a nagy amerikai bank elemzői is optimisták
Az Államadósság Kezelő Központ várakozásai szerint jövőre még az ideinél is nagyobb lehet majd a lakossági állampapírpiac forgalma. A hazai állampapírok kapcsán pedig nemcsak a befektetők, de a külföldi elemzők is kifejezetten optimisták.
A FixMÁP mindent vitt tavaly a lakossági állampapírpiacon
Erősen indult, majd kicsit lassított, az év végén viszont hatalmasat hajrázott a hazai lakossági állampapírpiac 2025-ben. Míg az év eleje a Prémium Magyar Állampapír szédületes kamat- és tőkekifizetéseiről szólt, addig az ősz második fele már az Államadósság Kezelő Központ által október elejével újrarajzolt kínálat okozta, brutális keresleti fellendülésről. Az ÁKK tavaly év végi adataiból pedig minden kétséget kizáróan látható volt, hogy melyik papírt lehet megkoronázni a tavalyi év egyértelmű királyaként.
- A FixMÁP több mint 2500 milliárd forinttal tudta növelni állományát 2025-ben, ezzel valósággal köröket vert a versenytársakra.
- A dobogó második fokára a Bónusz Magyar Állampapír fért fel ezermilliárd forint körüli nettó állománynövekedéssel,
- a lakossági papírok versenyének bronzérmese pedig a MÁP Plusz lett, igaz, nagyságrendekkel elmaradva az első két helyezettől.
Állampapír: heteken belül jöhet az ezermilliárdos kibocsátás, brutális túlkereslet várható - legutóbb egymást taposták a befektetők, amikor erre sor került
Az ÁKK december elején ismertette az idei évi finanszírozási tervet, melynek természetesen részét képezik a devizakötvények is. Az államadósság-kezelő kevesebb devizakötvénnyel számol az idén, mint tette tavaly, ez azonban messze nem a befektetői érdeklődésnek tudható be. Tűzijátékkal indulhat a 2026-os esztendő is az állampapírok körében.