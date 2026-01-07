Deviza
Magyarország
Orbán Viktor
magyar kormány

Orbán Viktor összehívta a kormányt, elárulta, mi lesz a legfontosabb kérdés: „A világ átalakulása itt van a nyakunkon”

Orbán Viktor a mai kormányülés előtt hangsúlyozta, hogy Magyarország a béke és a stabil fejlődés útján marad a globális feszültségek közepette.
VG
2026.01.07, 07:26
Frissítve: 2026.01.07, 07:59

„Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában. Forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül. Így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon. A mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban” – írta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Facebookon a mai kormányülés kapcsán.

Hungarian Prime Minister Orban holds a press conference in Budapest Orbán Viktor összehívta a kormányt, elárulta, mi lesz a legfontosabb kérdés: „A világ átalakulása itt van a nyakunkon”
Fotó: Anadolu via AFP

Orbán szerint Magyarország útja a béke útja, ahol bevezetik a 14. havi nyugdíjat, tovább bővítik a családtámogatásokat és a családi adókedvezményeket, valamint minden magyar fiatalt hozzásegítenek az első saját otthonához az Otthon Start programmal és egyéb lakástámogatásokkal.

Tavaly a magyar kormány utolsó ülését december 23-án tartotta – ezt Orbán Viktor miniszterelnök előre jelezte Facebook-posztjában, ahol furcsa évként értékelte 2025-öt. Az ezt követő kormányinfón Gulyás Gergely arról számolt be, hogy a kabinet áttekintette a január 1-jével hatályba lépő intézkedéseket, valamint részletes tájékoztatást hallgatott meg az Európai Unió legutóbbi tanácsülésének eredményeiről.

Gulyás a kormányinfón további részleteket ismertetett a családpolitikai és adózási intézkedésekről, például teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása. A politikus arról is beszámolt, hogy a kormány elfogadta a 11 pontos vállalati adócsökkentési programot, amely január 1-jével lép hatályba, és évente több mint 90 milliárd forintot hagy a kis- és középvállalkozásoknál.

A csomag egyik legfontosabb eleme az alanyi áfamentesség értékhatárának emelése: a jelenlegi 18 millió forintról 20 millió forintra nő a küszöb, és a kormány tervei szerint ezt a következő években 22-24 millió forintos szintig emelik. A miniszter hangsúlyozta, hogy ezzel hosszabb távon kiszámíthatóbb környezetet kívánnak teremteni a kkv-szektor számára.

Rendkívüli bejelentést tett a lakosságnak az áramról és a gázról az MVM elnöke

Úgy döntött az Energiaügyi Minisztérium, hogy az extrém hideg időjárás miatt, a kedden lejáró kikapcsolási moratóriumot meghosszabbítja a hónap végéig, így a lakosság számára sem villany-, sem gázszolgáltatás nem kerül kikapcsolásra. a cél az, hogy ebből a hidegből mindenki biztonságos és fűtött otthonokba érkezzen haza.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
