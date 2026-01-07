Ez gyors volt, itt a hivatalos bejelentést: Amerika máris megkezdte a venezuelai olaj értékesítését a világban – már az első üzlet majdnem 3 milliárd dollárt hozhat

Az Egyesült Államok venezuelai olajat foglal le és értékesít "a venezuelai és az amerikai nép javára" Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi platformon közzétett üzenete szerint.

Olajpiac: nyíltan venezuelai olaj értékesítésébe kezd az Egyesült Államok / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A venezuelai ideiglenes hatóságok 30 és 50 millió hordó kiváló minőségű, szankcionált olajat adnak át az Amerikai Egyesült Államoknak. Ez az olaj piaci áron kerül értékesítésre, és az ebből származó pénzt én, az Amerikai Egyesült Államok elnöke fogom ellenőrizni, hogy biztosan a venezuelai és az amerikai nép javát szolgálja! Megkértem Chris Wright energiaügyi minisztert, hogy haladéktalanul hajtsa végre ezt a tervet

- fogalmazott Donald Trump a Truth Social közösségi platformon közzétett üzenetében.

Piaci becslések szerint - az amerikai WTI olaj februári jegyzését alapul véve -

az értékesítésből származó bevétel 2,9 milliárd dollár lehet, de a venezuelai olaj tényleges ára a világpiaci szint alatt is maradhat.

A dpa szerint egyelőre nem tisztázott, milyen időtávon adnák át a megjelölt olajmennyiséget. A 30-50 millió hordó nagyjából Venezuela teljes olajtermelésének egy-két hónapját teszi ki. Az olajexport az ország legfontosabb bevételi és devizaforrása, így a kiesés súlyosan érintheti a gazdaságot, miközben az Egyesült Államok számára az érintett volumen csekély jelentőségű a napi mintegy 14 millió hordós hazai termeléshez képest.

Venezuela a világ legnagyobb, mintegy 303 milliárd hordóra becsült kőolajkészletével rendelkezik, ám a termelés jelenleg alacsony, napi körülbelül 1 millió hordó.

Nem dugult el a venezuelai olajkút - tankerek indultak érte



A szankcionált hajók egy része „sötét módban”, nyomkövetés nélkül indult útnak, miközben Washington szerint az embargó továbbra is érvényben van. Korbban azt írtuk, hogy hiába az amerikai blokád és Nicolás Maduro elfogása, venezuelai olajjal megrakott tankerek tucatja hagyta el az ország vizeit az év eleje óta. Nicolás Maduro elfogása ellenére nem lehet leállítani a venezuelai olaj folyását: év eleje óta egy óriási tankerflotta indult útnak nyomkövetés nélkül, látszólag kijátszva az amerikai blokádot, ezzel is jelezve, hogy a geopolitikai vihar ellenére hatalmas a kereslet az ország energiaexportjára. Az embargó látszólagos kudarca pedig akár Donald Trump lendületét is megakaszthatja, aki a napokban újabb katonai akciókat jelentett be a térségben.