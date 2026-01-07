Valami megváltozott: Ursula von der Leyenék naggyá teszik Romániát, euró milliárdokat utaltak nekik - példátlan, ami történt

Dragoş Pîslaru, beruházásokért és uniós projektekért felelős miniszter a Facebookon azt írta: a pénzek ötödannyi idő alatt jutnak el a román gazdaságba, mint korábban, és néhány hónap alatt sikerült többéves lemaradást ledolgozni. Az elmúlt fél évben példátlan mértékben gyorsult a kohéziós források lehívása: az Európai Bizottsághoz benyújtott kifizetési igények alapján számolt abszorpciós ráta 9,9 százalékról 20,4 százalékra nőt, ami gyakorlatilag a felhasználás megduplázását jelenti, idézi a minisztert a Maszol.

Románia: brutálisan felgyorsult az uniós források lehívása / Fotó: Shutterstock

Pîslaru szerint a ténylegesen visszatérített összegek is jelentősen emelkedtek: a korábbi években beáramló 2,9 milliárd euró után további 2,3 milliárd euró érkezett hat hónap alatt az államkasszába.

Míg 2021 és 2025 közepe között havonta átlagosan 86 millió eurót fizettek ki Romániának, addig az utóbbi fél évben ez az összeg meghaladta a 450 millió eurót,

a visszatérítések havi üteme pedig közel hétszeresére nőtt – írta bejegyzésében a miniszter.

Pîslaru kiemelte, hogy az elmúlt hat hónap a teljes 2021-2027-es költségvetési időszak mindössze egytizede, de ebben a fél évben valósult meg az összes kifizetés 37 százaléka és az Európai Bizottságtól érkezett visszatérítések 43 százaléka. Szerinte az uniós források kulcsszerepet játszanak a költségvetési hiány csökkentésében, ezért 2026-ra az a cél, hogy csak a kohéziós alapokból több mint 5 milliárd eurót vonjanak be a román gazdaságba, miközben már készülnek a 2028-2034-es időszakra is.

Az országos helyreállítás tervvel (PNRR) kapcsolatban a miniszter emlékeztetett: 2025 közepén a mérföldkövek teljesítése megrekedni látszott, az Európai Bizottság több kifizetést felfüggesztett. Ám az elmúlt hat hónapban sikerült Brüsszellel újratárgyalni a tervet, növelni az átláthatóságot, és az EU helyreállítási alapjából eddig lehívott források mintegy egyharmadát ebben az időszakban hívták le.

A 2026-os évben 10 milliárd euró uniós helyreállítási forrást szeretne lehívni a minisztérium, és összesen legalább 15 milliárd euró uniós forrást szeretnének beruházásokra fordítani az egészségügy, az oktatás, a közlekedési infrastruktúra és a gazdasági versenyképesség területén

– írta Pîslaru.