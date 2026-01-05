Mit nyer egy vállalat, ha a sztereotípiák helyett a tehetséget látja?

Az EU Alapjogi Ügynökségének adatai szerint a három–öt éves roma nemzetiségű gyermekek 41 százaléka nem jár óvodába, és a roma diákok közel fele szegregált oktatási környezetben tanul. Ez az induló hátrány később még nagyobbá válik, amit jól mutat, hogy 2023-ban a 18–24 éves roma fiatalok 59 százaléka számított korai iskolaelhagyónak, miközben a nem roma kortársaknál ez az arány 10 százalék alatt volt. Ezek a számok társadalmi szempontból is riasztóak, de a gazdasági vetületeket nézve is komoly veszteséget jelentenek, hiszen óriási kihasználatlan humán erőforrást hagyunk veszni.

A vállalat is nyer, ha a sztereotípiák helyett a tehetséget látja / Fotó: BearFotos / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Vállalatvezetőként gyakran gondolunk az utánpótlás kérdésére, a szakképzett fiatalok hiányára, a toborzás nehézségeire. Fontos látni, hogy a megoldás részben ott kezdődik, ahol jelenleg a legnagyobb szakadék tátong – a hátrányos helyzetű roma fiatalok esélyeinek kiegyenlítésénél. Nem jótékony gesztusról beszélünk tehát, hanem jól felfogott stratégiai üzleti érdekről.

Egy roma fiatal szakmai sikerei vagy kudarcai nem az első állásinterjúnál kezdődnek, jóval korábbra kell visszamennünk, hogy valós képet kapjunk a helyzetről. A mélyszegénységben élő diákok gyakran már az általános iskola előtt hátrányból indulnak: nem adottak a tanulás alapfeltételei, hiányoznak a minták, nem látják maguk előtt, mit jelent diplomát szerezni vagy többgenerációs értelmiségiként jelen lenni a munkaerőpiacon. Emiatt a pályaválasztásuk is korlátozott – a környezetükben jellemző szakmákból indulnak ki, és ritkán merül fel bennük az, hogy orvosként, jogászként, mérnökként vagy gazdasági szakemberként is megállhatnák a helyüket a világban.

Ebben a folyamatban óriási szerepe van a vállalatoknak. Az a tapasztalat, hogy már egy-egy korai találkozás a munka világával is alapvetően megváltoztathatja egy fiatal önértékelését, jövőképét és továbbtanulási döntéseit. Az ilyen lehetőségek révén a fiatalok megtapasztalhatják, milyen érzés a tehetségükkel értéket teremteni, és közben önbizalmat és inspirációt nyerhetnek a saját útjukhoz.