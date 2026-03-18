Modernizálás és magyar innováció: új négyüléses repülőgép a Magnus Aircrafttól
Miért döntöttek egy saját fejlesztésű négyüléses repülőgép mellett?
A repülőipar jelenleg dinamikus átalakuláson megy keresztül és egyre nagyobb az igény a több személy szállítására alkalmas gépek iránt. A kétüléses modelljeink – mint például a Fusion 212 vagy éppen a Sentinel – bizonyították, hogy a Magnus Aircraft képes világszinten versenyképes, megbízható repülőgépeket fejleszteni. Ugyanakkor a piaci visszajelzésekből világossá vált, hogy sok ügyfél olyan típust keres, amely nagyobb utasteret, több rugalmasságot és több használati lehetőséget kínál. Ez a felismerés vezérelt bennünket a 4 üléses modell irányába, amely nemcsak a jelenlegi kínálatunk kiterjesztése, hanem stratégiai lépés a nemzetközi piacok, különösen Kína, Afrika és a Közel-Kelet felé történő nyitásban.
Évekkel ezelőtt megvásároltuk egy hagyományos, fém szerkezetű négyüléses repülőgép licencét, de a vásárlói igények alapján úgy döntöttünk, hogy az adaptáció helyett saját fejlesztésünk eredményeként egy innovatív konstrukciót hozunk létre. Ennek megfelelően a repülőgép szerkezetét – magyar mérnöki know-how alapján – átterveztük fémről kompozit szerkezetűre és modernizáltuk a szerkezeti és aerodinamikai megoldásokat a repülőipar legfejlettebb megoldásaival. Gyakorlatilag egy új generációs, hazai fejlesztésű repülőgéptípus születik, amely már a nemzetközi piacok elvárásaihoz igazodik.
Miben áll a modernizálás műszaki tartalma?
Mérnökcsapatunk a tervezés során korszerű kompozit technológiai megoldásokat integrált a repülőgép szerkezetébe. A kompozit technológia olyan korszerű anyaghasználatot jelent, ahol különböző – például szén- vagy üvegszál erősítésű – összetevőket kombinálnak műgyanta alapú kötőanyaggal, így könnyebb, ugyanakkor nagy szilárdságú struktúra jön létre. Ez a gyakorlatban jelenős súlycsökkenést, kedvezőbb fogyasztást és hatékonyabb gyártási folyamatokat eredményez, ami gazdasági szempontból is versenyelőnyt jelent. A korszerűsítés kiterjed az aerodinamikai finomhangolásra, a szerkezeti megerősítések újraszámítására és a rendszerszintű integrációra is, hogy az egyes műszaki egységek összehangoltan és megbízhatóan működjenek.
Kiemelt cél volt, hogy az új típus felszereltségben, teljesítményben és biztonsági mutatókban is versenyképes legyen, miközben gazdaságosan üzemeltethető marad. Az új modell alkalmas magáncélú használatra, kiképzésre, üzleti és turisztikai feladatokra egyaránt. A konstrukció stabil, jól manőverezhető és bizonyos változatai repüléstámogató automatizált rendszerekkel készülnek.
A fedélzeten digitális glass cockpit rendszer kap helyet és opcionálisan olyan okos érzékelők és monitoring megoldások kerülnek a repülőgépbe, amelyek a rendszer állapotának folyamatos felügyeletét és az állapot szerinti karbantartást támogatják. Ez hosszabb távon kiszámíthatóbb működést és tervezhetőbb fenntartási költségeket jelent az üzemeltetők számára. Továbbá, a termékpaletta részeként később akár elektromos vagy elektromos-hibrid meghajtású változatok kidolgozása is szerepel a terveink között, amely a fenntartható repülés felé való elmozdulást is szolgálja.
Hol tart jelenleg a projekt?
A fejlesztőcsapat mögött már több év tervezői munka áll. A legtöbb konstrukciós modellezés és a 3D digitális modell elkészült, a szerkezeti és gyártástechnológiai tervek véglegesítése folyamatban. A repülőgép sárkány gyártásához szükséges sablonok a gép több szekciójára vonatkozóan már elkészültek, így a prototípus építése hamarosan elindulhat.
A projekt során folyamatos az egyeztetés a magyar légügyi hatósággal annak érdekében, hogy minden fejlesztési, tesztelési és tanúsítási folyamat a vonatkozó előírásoknak megfelelően, kontrollált módon történjen. A prototípus megépítését követően a földi vizsgálatok és repülési tesztek következnek. A sorozatgyártás megalapozására Pécs‑Pogányban új gyáregység jön létre, amely a kapacitásbővítés mellett a nagyobb volumenű gyártáshoz szükséges infrastruktúrát biztosítja. A repülőgép makettje már a központunkban van kiállítva.
Hogyan illeszkedik mindez a kínai terjeszkedési stratégiába?
A négyüléses projekt szorosan kapcsolódik nemzetközi növekedési stratégiánkhoz. A Magnus Aircraft számára a kínai piac kiemelt jelentőségű, különösen a gyorsan bővülő általános repülési szegmensben. Vuhsziban (Wuxi) saját, vegyesvállalati gyártóbázist építünk, amely a jövőben az új típus ázsiai bevezetésének egyik kulcsplatformja lehet és a keleti terjeszkedés meghatározó eleme.
Ezzel párhuzamosan jött létre a kínai–magyar ipari park, mint államközi gazdasági együttműködési kezdeményezés. Ebben társaságunk úttörő szerepet vállal: tapasztalatainkkal és helyi jelenlétünkkel segítjük más hazai vállalatok kínai piacra lépését. A négyüléses típus fejlesztése így nemcsak iparági, hanem diplomáciai szempontból is jelentős, hiszen erősíti a magyar jelenlétet a kínai high‑tech iparban.
Mit üzen a Világgazdaság olvasóinak?
Ez az új modell számunkra mérföldkő: nem csupán egy termék, hanem a magyar mérnöki tudásra épülő, exportorientált növekedési pálya következő állomása. Magyarországról indultunk és ma már globális piacokra fejlesztünk. Célunk, hogy a hazai repülőgépipar meghatározó szereplőjeként hosszú távon is versenyképes, korszerű technológiát képviseljünk a nemzetközi piacon.