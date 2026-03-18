Modernizálás és magyar innováció: új négyüléses repülőgép a Magnus Aircrafttól

Miért döntöttek egy saját fejlesztésű négyüléses repülőgép mellett?

A repülőipar jelenleg dinamikus átalakuláson megy keresztül és egyre nagyobb az igény a több személy szállítására alkalmas gépek iránt. A kétüléses modelljeink – mint például a Fusion 212 vagy éppen a Sentinel – bizonyították, hogy a Magnus Aircraft képes világszinten versenyképes, megbízható repülőgépeket fejleszteni. Ugyanakkor a piaci visszajelzésekből világossá vált, hogy sok ügyfél olyan típust keres, amely nagyobb utasteret, több rugalmasságot és több használati lehetőséget kínál. Ez a felismerés vezérelt bennünket a 4 üléses modell irányába, amely nemcsak a jelenlegi kínálatunk kiterjesztése, hanem stratégiai lépés a nemzetközi piacok, különösen Kína, Afrika és a Közel-Kelet felé történő nyitásban.

Évekkel ezelőtt megvásároltuk egy hagyományos, fém szerkezetű négyüléses repülőgép licencét, de a vásárlói igények alapján úgy döntöttünk, hogy az adaptáció helyett saját fejlesztésünk eredményeként egy innovatív konstrukciót hozunk létre. Ennek megfelelően a repülőgép szerkezetét – magyar mérnöki know-how alapján – átterveztük fémről kompozit szerkezetűre és modernizáltuk a szerkezeti és aerodinamikai megoldásokat a repülőipar legfejlettebb megoldásaival. Gyakorlatilag egy új generációs, hazai fejlesztésű repülőgéptípus születik, amely már a nemzetközi piacok elvárásaihoz igazodik.

A repülőgép formaterve / Fotó: Dell / Magnus Aircraft Zrt.

Miben áll a modernizálás műszaki tartalma?

Mérnökcsapatunk a tervezés során korszerű kompozit technológiai megoldásokat integrált a repülőgép szerkezetébe. A kompozit technológia olyan korszerű anyaghasználatot jelent, ahol különböző – például szén- vagy üvegszál erősítésű – összetevőket kombinálnak műgyanta alapú kötőanyaggal, így könnyebb, ugyanakkor nagy szilárdságú struktúra jön létre. Ez a gyakorlatban jelenős súlycsökkenést, kedvezőbb fogyasztást és hatékonyabb gyártási folyamatokat eredményez, ami gazdasági szempontból is versenyelőnyt jelent. A korszerűsítés kiterjed az aerodinamikai finomhangolásra, a szerkezeti megerősítések újraszámítására és a rendszerszintű integrációra is, hogy az egyes műszaki egységek összehangoltan és megbízhatóan működjenek.