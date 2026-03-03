Elképesztő magyar dobás Kínában – saját modelljeit gyártja Sanghaj mellett a pécsi repülőgyár

Saját fejlesztésű könnyű kis repülőit is gyártani fogja a Magnus Aircraft, abban az ipari parkban, ami a Sanghaj mellett Wuhszi városa nyitott kifejezetten magyar vállalkozások számára hozott létre – értesült a Világgazdaság.

Magyar dobás Kínában – saját modelljeit gyártja Sanghaj mellett a pécsi repülőgyár / Fotó: Sóki Tamás / MTI

Az elsőként betelepülő repülőgép gyárat szorosan követi a BioLab, három cég szándéknyilatkozattal jelezte, hogy igénybe kívánja venni az inkubációs lehetőséget, hét további társasággal pedig előkészítő tárgyalások folynak.

A világelső magyar dobás szemmel látható GDP növekedést produkálhat

A kormánybiztos prognózisa szerint a magyar vállalkozások kínai megtelepedése és onnan hazahozott nyeresége 4-5 éven belül szemmel látható lesz GDP-ben, akár a 0,5 százalékát is elérheti.

Aki élni tud az inkubáció kínálta lehetőséggel, kis túlzással az 1,4 milliárdos kínai piachoz való hozzáférés mellett bónuszként megkapja Dél-Kelet Ázsia kulcsát is.

Ez együttesen egy sok szempontból egységes több százezer milliárd dolláros piac, ami a magyar vállalkozások számára is több tíz milliárd dollárt hozhat.

Érdemi piacrészt azonban csak versenyképes termékekkel lehet elérni, ami jelen esetben egyértelműen az jelenti, hogy helyben kell termelni.

Az első fecskék inkább sólymok

A wuhszi ipari park első betelepülője a Pécs-Pogány Repülőtéren működő Magnus Aircraft. A cég saját fejlesztésű és szellemi tulajdonú kis repülőgépeket gyárt.

Az innovációhoz kapcsolódó jogok a kínai gyártás elindulását követően is a cég tulajdonában maradnak:

saját márka alatt, saját szellemi tulajdon mellett, ezt a szellemi tulajdont felhasználva fognak kis repülőgépeket gyártani Kínában.

A mikrobiológiai vizsgálatokat, gyógyszeripart szolgáló táptalajokat előállító BioLab erős hazai fejlesztései mellett döntött úgy, hogy az ázsiai piacokon is megjelenik.

A cég tevékenységének külön jelentőséget ad, hogy olyan termékek gyártását sikerül haza hoznia, amiket eddig kizárólag importból lehetett berendszerezni.

Öt éven belül tízszeres bevételű lehet a kínai biznisz

A kormánybiztos értékelése szerint ez azt is jelenti, hogy a most 4,5 milliárdos árbevételt elérő BioLab csoport négy-öt éven belül tízszeresére bővülhet, és „a magyar GDP-ben már a holdról is látszó méretet ölthet”, annál is inkább, mert ez a cég már ott van Délkelet-Ázsiában.