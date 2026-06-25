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Egyéni vállalkozás indítása: amit tudni érdemes

Egyre többen döntenek úgy, hogy a saját kezükbe veszik a sorsukat, és belevágnak egy önálló tevékenységbe. Akár fő-, akár mellékállásban gondolkodunk, az egyéni vállalkozás az egyik legrugalmasabb és legkönnyebben elérhető forma a kezdő vállalkozók számára. Nincs szükség jelentős tőkére, ügyvédre vagy bonyolult alapító okiratra – mégis érdemes alaposan felkészülni, mielőtt belevágunk. A jó hír, hogy a folyamat ma már gyors és átlátható, a rossz hír viszont, hogy a kezdeti döntések hosszú távon is meghatározzák a vállalkozás működését, ezért nem érdemes elkapkodni őket.
2026.06.25, 15:21
Fotó: Envato

Az egyéni vállalkozás indítása ma már teljes egészében online, az Ügyfélkapun keresztül intézhető, díjmentesen és néhány lépésben. A bejelentést követően szinte azonnal megkezdhetjük a tevékenységünket. A gyorsaság ellenére azonban nem mindegy, milyen tevékenységi köröket választunk, milyen adózási formát alkalmazunk, és hogyan vezetjük a nyilvántartásainkat. Egy elhamarkodott választás később felesleges adóterhet vagy adminisztrációs gondot okozhat. Épp ezért a legtöbb szakember azt javasolja, hogy már az indulás előtt egyeztessünk könyvelővel vagy tanácsadóval, aki segít a megfelelő keretek kialakításában.

Miért éri meg az egyéni vállalkozás?

Az egyéni vállalkozás legnagyobb előnye az egyszerűség. A nyilvántartásba vétel ingyenes, nincs kötelező törzstőke, és a működés is jóval kevesebb adminisztrációval jár, mint például egy kft. esetében. Nincs szükség könyvvizsgálóra, és a beszámolási kötelezettségek is egyszerűbbek. Rugalmasan szüneteltethető, ha éppen nincs bevétel, és bármikor bővíthető, ha a vállalkozás növekedni kezd. Ez a rugalmasság különösen értékes a bizonytalan, kiszámíthatatlan időszakokban, hiszen nem kell fenntartani egy költséges céges struktúrát akkor sem, amikor szünetel a tevékenység. Mindez ideálissá teszi azoknak, akik először próbálják ki magukat vállalkozóként, vagy a főállásuk mellett szeretnének plusz bevételre szert tenni anélkül, hogy nagy kockázatot vállalnának.

Fotó: Envato

A nyilvántartásba vétel lépései

A folyamat a Webes Ügysegéd felületén indul, ahol meg kell adnunk a személyes adatainkat, a választott tevékenységi köröket (TEÁOR/ÖVTJ kódokat) és az adózási módot. A rendszer azonnal adószámot és nyilvántartási számot generál, így a vállalkozás gyakorlatilag a bejelentés pillanatában létrejön. Ezt követően néhány teendő még hátravan: be kell jelentkeznünk a helyi iparűzési adó hatálya alá, és érdemes bankszámlát is nyitni a vállalkozás számára. Sokan ezen a ponton bizonytalanodnak el, hiszen a tevékenységi körök és az adózási mód kiválasztása komoly hatással van a későbbi működésre. Ha nem vagyunk biztosak a döntésben, egy tapasztalt csapat sok későbbi bonyodalomtól és felesleges utánajárástól megóvhat.

Adózás és könyvelés: ne hagyd az utolsó pillanatra

A kezdő vállalkozók egyik leggyakoribb hibája, hogy az adózási formát átgondolatlanul választják meg. Az átalányadó, a tételes költségelszámolás vagy más konstrukció között komoly különbségek lehetnek a fizetendő közterhekben, és a rosszul megválasztott forma akár több százezer forintba is kerülhet egy év alatt. A megfelelő döntéshez érdemes előre kiszámolni a várható bevételeket és költségeket, és reálisan felmérni, hogyan alakul majd a vállalkozás az első hónapokban. Bár az egyéni vállalkozónak nem kötelező könyvelőt alkalmaznia, a bevallások, járulékbefizetések és határidők kezelése sok időt és energiát emészt fel – egy könyvelő pedig nemcsak a hibákat előzi meg, hanem pénzt is spórolhat nekünk.

Ha biztosra szeretnél menni, érdemes olyan partnert választani, amely a teljes folyamatot egy helyen kezeli: a tevékenységi körök kiválasztásától az adózási tanácsadáson át a folyamatos könyvelésig. Így a vállalkozásod beindítása valóban gördülékeny és stresszmentes lehet, te pedig arra koncentrálhatsz, ami a legfontosabb: a saját szakmádra és az ügyfeleidre. Egy jól előkészített indulás hosszú távon is megalapozza a sikeres és nyugodt működést, és segít elkerülni azokat a kezdeti hibákat, amelyek később sok bosszúságot okozhatnak.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu