Egyéni vállalkozás indítása: amit tudni érdemes

Az egyéni vállalkozás indítása ma már teljes egészében online, az Ügyfélkapun keresztül intézhető, díjmentesen és néhány lépésben. A bejelentést követően szinte azonnal megkezdhetjük a tevékenységünket. A gyorsaság ellenére azonban nem mindegy, milyen tevékenységi köröket választunk, milyen adózási formát alkalmazunk, és hogyan vezetjük a nyilvántartásainkat. Egy elhamarkodott választás később felesleges adóterhet vagy adminisztrációs gondot okozhat. Épp ezért a legtöbb szakember azt javasolja, hogy már az indulás előtt egyeztessünk könyvelővel vagy tanácsadóval, aki segít a megfelelő keretek kialakításában.

Miért éri meg az egyéni vállalkozás?

Az egyéni vállalkozás legnagyobb előnye az egyszerűség. A nyilvántartásba vétel ingyenes, nincs kötelező törzstőke, és a működés is jóval kevesebb adminisztrációval jár, mint például egy kft. esetében. Nincs szükség könyvvizsgálóra, és a beszámolási kötelezettségek is egyszerűbbek. Rugalmasan szüneteltethető, ha éppen nincs bevétel, és bármikor bővíthető, ha a vállalkozás növekedni kezd. Ez a rugalmasság különösen értékes a bizonytalan, kiszámíthatatlan időszakokban, hiszen nem kell fenntartani egy költséges céges struktúrát akkor sem, amikor szünetel a tevékenység. Mindez ideálissá teszi azoknak, akik először próbálják ki magukat vállalkozóként, vagy a főállásuk mellett szeretnének plusz bevételre szert tenni anélkül, hogy nagy kockázatot vállalnának.

Fotó: Envato

A nyilvántartásba vétel lépései

A folyamat a Webes Ügysegéd felületén indul, ahol meg kell adnunk a személyes adatainkat, a választott tevékenységi köröket (TEÁOR/ÖVTJ kódokat) és az adózási módot. A rendszer azonnal adószámot és nyilvántartási számot generál, így a vállalkozás gyakorlatilag a bejelentés pillanatában létrejön. Ezt követően néhány teendő még hátravan: be kell jelentkeznünk a helyi iparűzési adó hatálya alá, és érdemes bankszámlát is nyitni a vállalkozás számára. Sokan ezen a ponton bizonytalanodnak el, hiszen a tevékenységi körök és az adózási mód kiválasztása komoly hatással van a későbbi működésre. Ha nem vagyunk biztosak a döntésben, egy tapasztalt csapat sok későbbi bonyodalomtól és felesleges utánajárástól megóvhat.