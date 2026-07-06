Kiadó iroda 50 fő alatti cégeknek – hogyan optimalizáljunk?

Határozott kritériumok mentén

Az irodakeresésről sokan gondolják, hogy egy egyszerűen kivitelezhető folyamat, ami az első lépéstől a költözésig legfeljebb néhány hétig tart. A jellemző intervallum azonban inkább 3-6 hónap, de ha a megfelelő előkészületek nélkül kezdünk neki a keresésnek, ennek akár a többszörösét is tapasztalhatjuk. A nulladik lépés tehát a cég igényeinek felmérése és tisztázása, ami alapján listázhatók a kiadó irodát érintő legfontosabb paraméterek.

Ezek között jó néhány evidens tényezőt találunk, így például az alapterület, a bérleti díj, az elrendezés, a lokáció vagy éppen a műszaki állapot szinte minden keresési folyamatban szerepet kapnak. A kritériumok egy másik része ugyanakkor ettől szubjektívebb, hiszen a cég egyéni igényei vannak rájuk hatással. Mást keres ugyanis egy néhány fős, és megint mást egy nagyobb, 50 fő feletti cég. A kulcsszó pedig kétségtelenül az optimalizáció.

Fotó: Vakhtbovych Maksym / Pexels

Mennyi helyre van szükség?

A kiadó irodák keresésében kevésbé tapasztaltak fejében joggal fogalmazódhat meg a kérdés, hogy mégis milyen mérőszámok alapján dönthető el a szükséges alapterület. Ebben kifejezetten fontos szerep jut a munkavállalói létszámnak, hiszen ez alapján máris közelebb kerülhetünk a megoldáshoz. Az általános számítás szerint ugyanis egy munkavállaló, a számára kényelmes és ergonomikus térrel és munkaállomással együtt kb. 6 négyzetméter helyet foglal.

Egy 50 fős cég esetében tehát ez alapján kalkulálhatjuk a kiadó iroda szükséges méretét, ami ez esetben minimum 300 négyzetméter. Az a bérleti díj tekintetében is fontos, hiszen ez az ár négyzetméterenként kerül megállapításra, az alapterület tehát maga a szorzó. Érdemes figyelni azonban, hiszen az alapterület és hasznos tér nem mindig ugyanaz, így ennek kapcsán adódhatnak félreértések. A Keressirodat.hu kiadó iroda palettájával persze elkerülhetjük a félreértéseket.

Milyen változókkal számolhatunk?

Az említett alapterület és hasznos tér különbsége a kiadó irodák kapcsán gyakori félreértés, de az optimális választás érdekében más változókkal is érdemes számolni. Az egyik ilyen például a munkavégzési rendből fakad, hiszen manapság nem ritka, hogy a munkavállalók egy része hibrid vagy teljes home office munkarendben dolgozik, ami az iroda kiválasztására is hatással lehet. Emellett pedig a szükséges helyiségek és az iroda kialakítása is sokat nyom a latba.