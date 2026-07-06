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Keressirodat.hu
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Kiadó iroda 50 fő alatti cégeknek – hogyan optimalizáljunk?

Az iroda keresése és bérlése során kifejezetten fontos az, hogy a saját cégünk igényei szerint igyekezzünk optimalizálni a választást. Ebben értelemszerűen komoly szerepet játszik a dolgozói létszám, de a változók miatt érdemes alaposan mérlegelni a valós elvárásokat.
2026.07.06, 13:35
Fotó: Pexels

Határozott kritériumok mentén

Az irodakeresésről sokan gondolják, hogy egy egyszerűen kivitelezhető folyamat, ami az első lépéstől a költözésig legfeljebb néhány hétig tart. A jellemző intervallum azonban inkább 3-6 hónap, de ha a megfelelő előkészületek nélkül kezdünk neki a keresésnek, ennek akár a többszörösét is tapasztalhatjuk. A nulladik lépés tehát a cég igényeinek felmérése és tisztázása, ami alapján listázhatók a kiadó irodát érintő legfontosabb paraméterek.

Ezek között jó néhány evidens tényezőt találunk, így például az alapterület, a bérleti díj, az elrendezés, a lokáció vagy éppen a műszaki állapot szinte minden keresési folyamatban szerepet kapnak. A kritériumok egy másik része ugyanakkor ettől szubjektívebb, hiszen a cég egyéni igényei vannak rájuk hatással. Mást keres ugyanis egy néhány fős, és megint mást egy nagyobb, 50 fő feletti cég. A kulcsszó pedig kétségtelenül az optimalizáció.

Fotó: Vakhtbovych Maksym / Pexels

Mennyi helyre van szükség?

A kiadó irodák keresésében kevésbé tapasztaltak fejében joggal fogalmazódhat meg a kérdés, hogy mégis milyen mérőszámok alapján dönthető el a szükséges alapterület. Ebben kifejezetten fontos szerep jut a munkavállalói létszámnak, hiszen ez alapján máris közelebb kerülhetünk a megoldáshoz. Az általános számítás szerint ugyanis egy munkavállaló, a számára kényelmes és ergonomikus térrel és munkaállomással együtt kb. 6 négyzetméter helyet foglal.

Egy 50 fős cég esetében tehát ez alapján kalkulálhatjuk a kiadó iroda szükséges méretét, ami ez esetben minimum 300 négyzetméter. Az a bérleti díj tekintetében is fontos, hiszen ez az ár négyzetméterenként kerül megállapításra, az alapterület tehát maga a szorzó. Érdemes figyelni azonban, hiszen az alapterület és hasznos tér nem mindig ugyanaz, így ennek kapcsán adódhatnak félreértések. A Keressirodat.hu kiadó iroda palettájával persze elkerülhetjük a félreértéseket.

Milyen változókkal számolhatunk?

Az említett alapterület és hasznos tér különbsége a kiadó irodák kapcsán gyakori félreértés, de az optimális választás érdekében más változókkal is érdemes számolni. Az egyik ilyen például a munkavégzési rendből fakad, hiszen manapság nem ritka, hogy a munkavállalók egy része hibrid vagy teljes home office munkarendben dolgozik, ami az iroda kiválasztására is hatással lehet. Emellett pedig a szükséges helyiségek és az iroda kialakítása is sokat nyom a latba.

Egy open office és egy szeparált terekkel rendelkező kiadó iroda között ugyanis akár 20-30 százalék is lehet a különbség hasznos tér tekintetében, ami jelentősen befolyásolhatja a döntést. Emellett a közösségi terek, tárgyalók és közlekedési folyosók is hatással lehetnek arra, hogy valójában milyen méretű irodára van szükség. Ha tehát az a kérdés, hogy egy 50+ fős cég mekkora kiadó irodát keressen magának, a válaszhoz először az alapokat és egyedi változókat érdemes tisztázni.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu