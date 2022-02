A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 27,56 pontos emelkedéssel, 52 082,23 ponton nyitott kedden. A hétfői záró értékéhez képest 0,05 százalékkal erősödött.

Részvénypiacok:

Estek az amerikai vezető indexek tegnap, miután a befektetők a tech papírok negatív eredményeit és kilátásait emésztik, bár az Nvidia eközben közel 2 százalékkal emelkedett és húzta az S&P-t, de alapvetően az iránykeresés a legerősebb motívum, a jegybankokra és az ehhez kapcsolódó kulcs makroadatokra várnak a befektetők. Eddig 278 S&P500-as vállalat tette közzé a gyorsjelentését, amelyek 78 százaléka múlta felül a várakozásokat. Fél százalékkal került feljebb a BUX tegnap 11 milliárd forintos forgalomban, az OTP látványosan felfelé, a Richter pedig látványosan lefelé húzta az indexet.

Devizapiacok:

Kissé gyengült az euró tegnap, a múltheti „game changer” szigorúbb EKB megszólalásokat követő erősödés után, és a befektetők a dollár felé fordulnak abba a reményben, hogy a januári kiugróan erős amerikai munkahelyteremtési számok után a Fed a jelenleg vártnál nagyobb kamatot emel.

A váratlan és jelentős EKB fordulatot azért nem eszik olyan forrón a piacon, a többségi vélemény továbbra is a dollár mellett szól alapvetően, mivel hirtelen, gyors szigorításra továbbra sem számítanak az EKB részéről, miközben a Fed restrikció már csőre van töltve többszörösen is az idei évre, így a zöldhasú előnye továbbra is jelentősnek látszik rövid-középtávon. A forint tovább tudott erősödni délutánra 354 alá, ahogy a régiós társak is hasonló utat követtek, míg a dollár ellenében inkább oldalazás látszott.

Állampapírpiacok:

A magyar állampapírpiac rövid oldalán nem mozdultak érdemben, a hosszú oldalon pedig 1-6bp-tal csökkentek a hozamok. A 10 éves magyar referenciahozam 4.75 százalékra mérséklődött, ezzel +492bp volt a felára a német és +276bp az amerikai azonos futamidejű kötvényhez viszonyítva. Ma 3 hónapos DKJ aukció várható 30 milliárd forintos tervezett kerettel. Kissé és vegyesen változtak a német és az amerikai hozamok is, így oldalaztak a transzatlanti szpredek.