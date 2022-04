Az orosz emberek nem felelősek vezetőik, mint például Vlagyimir Putyin őrült, elfogadhatatlan túlzásaiért – mondta csütörtökön Gerard Depardieu francia színész, aki pedig annak idején még össze is barátkozott az orosz elnökkel.

Fotó: ELENA FITKULINA / AFP

A Yahoo News írása szerint a 2013-ban a magas adóterhek elleni tiltakozás keretében Franciaországot elhagyó és orosz állampolgárságot szerző Depardieu szerint Oroszország és Ukrajna testvérek, ezért le kellene állítaniuk a fegyvereket, és tárgyalóasztal mellett kellene megoldaniuk a problémáikat.

A 72 éves filmsztár arról is beszélt, hogy három koncertjének bevételét is az ukrán áldozatok részére ajánlja fel. Mióta megkapta az orosz állampolgárságot, Depardieu többször is méltatta Putyint, akit a néhai II. János Pál pápához hasonlított.