Barátság kőolajvezeték ukrán megtámadása: azonnal reagált a Mol - tisztázta a helyzetet

A hazánk energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú útvonal megtámadását a Mol sem hagyta szó nélkül. A magyar olajtársaság elárulta, hogy milyen hatással járt a kulcsfontosságú csomópontot ért találat a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj mennyiségével kapcsolatban.
VG
2025.08.13, 15:28
Frissítve: 2025.08.13, 15:34

Szerdára virradó éjjel ukrán dróntámadás érte a Magyarország kőolajellátásában is rendkívül fontos szerepet játszó Barátság kőolajvezeték egyik fontos, oroszországi szivattyúállomását.

dunai finomító
A százhalombattai Dunai Finomító is a Barátság kőolajvezetéken kapja az olaj nagy részét / Fotó: AFP

Az Unecsa városában található állomás a vezeték fontos csomópontja, évi 60 millió tonna kőolaj továbbítására képes a vezeték két szárán is, és az ukrán hadügyminisztérium tájékoztatása szerint a létesítményt el is találta a támadás. Bár 90 napra elegendő stratégiai olajtartalékkal hazánk is rendelkezik, és az Adria-kőolajvezeték mint alternatív szállítási útvonal is rendelkezésre áll, kétséges, hogy az utóbbi kapacitása elegendő-e a Mol százhalombattai és pozsonyi finomítójának együttes ellátására.

Így zajlik most a szállítás a Barátság kőolajvezetéken

A magyar olajtársaság azonban kérdésünkre válaszolva elárulta, hogy a támadás ellenére a kőolajszállítás az ütemterveknek megfelelően zajlik. A vezeték elleni ukrán támadás azonban így is aggasztó lehet, ugyanis a Barátság kőolajvezeték stratégiai fontosságú a magyar gazdaság szempontjából, melynek déli ágán évi közel 8 millió tonna orosz olaj érkezik.

Az útvonal kiesése súlyos problémát okozna a hazai gazdaságban, nem hiába kapott a kormány mentességet az orosz kőolajra vonatkozó tilalom alól. Még úgy is lenullázódhatna a magyar ipar, hogy egyébként a hazai tartalékok több hónapra elegendők, illetve az Adria-vezetéken lehet pótolni az esetlegesen kieső mennyiség egy részét, bár ez közel sem ennyire egyszerű.

A Barátság kőolajvezetéket ért támadás azért is aggasztó, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már 2023-ban is gondolkozott a vezeték felrobbantásán.

Orosz-ukrán háború

