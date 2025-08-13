Alapkamat: az óvatosság mellett érvelt, és egyhangú döntést hozott a monetáris tanács

Egyhangúlag szavazta meg az alapkamat szinten tartását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa júliusban – olvasható a jegybank honlapján szerdán közzétett, rövidített jegyzőkönyvben.

Fotó: Teknős Miklós

A tanács egyöntetű értékelése szerint a szigorú monetáris politikai irányultság fenntartása szükséges. A júliusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot, az alapkamat változatlan szinten tartását tárgyalta. A döntéshozók álláspontja szerint az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem volt indokolt.

A július 22-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,5 százalék maradt.

A tanácstagok értékelése szerint a világgazdasági környezet változatlanul bizonytalan. Több döntéshozó kiemelte, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti vámokkal kapcsolatos fejleményeket a globális és a hazai kilátások szempontjából egyaránt kiemelt figyelemmel szükséges követni.

A döntéshozók véleménye szerint a jegybank továbbra is az árstabilitás és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával tud leginkább hozzájárulni a fenntartható gazdasági növekedéshez. Több tanácstag felhívta a figyelmet arra, hogy a monetáris transzmisszió szempontjából kiemelt hazai pénzügyi piacok a bizonytalan külső környezetben is stabilak maradtak.

Több döntéshozó megjegyezte, hogy a külső kamatkörnyezet alakulását továbbra is bizonytalanság övezi.

A piaci árazás alapján az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve tekintetében idén kettő, míg az Európai Központi Bank esetében egy 25 bázispontos kamatcsökkentésre lehet számítani. Az elmúlt hónap során a régiós jegybankok közül a lengyel jegybank 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, míg a cseh és a román jegybank nem változtatott a kamatkondíciókon.

A hazai infláció értékelése kapcsán több tanácstag kiemelte, hogy a beérkező adatok a júniusi Inflációs jelentés előrejelzésével összhangban alakultak. Egyes tanácstagok felhívták a figyelmet arra, hogy az infláció továbbra is a toleranciasávon kívül tartózkodik. Többen megjegyezték, hogy a hatósági és önkéntes árkorlátozó intézkedések összesen 1,5 százalékponttal mérsékelték az inflációt júniusban a jelentés szerint.