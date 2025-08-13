Alapkamat: az óvatosság mellett érvelt, és egyhangú döntést hozott a monetáris tanács

Egyhangúlag szavazta meg az alapkamat szinten tartását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa júliusban – olvasható a jegybank honlapján szerdán közzétett, rövidített jegyzőkönyvben.
A tanács egyöntetű értékelése szerint a szigorú monetáris politikai irányultság fenntartása szükséges. A júliusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot, az alapkamat változatlan szinten tartását tárgyalta. A döntéshozók álláspontja szerint az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem volt indokolt.
A július 22-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,5 százalék maradt.
A tanácstagok értékelése szerint a világgazdasági környezet változatlanul bizonytalan. Több döntéshozó kiemelte, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti vámokkal kapcsolatos fejleményeket a globális és a hazai kilátások szempontjából egyaránt kiemelt figyelemmel szükséges követni.
A döntéshozók véleménye szerint a jegybank továbbra is az árstabilitás és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával tud leginkább hozzájárulni a fenntartható gazdasági növekedéshez. Több tanácstag felhívta a figyelmet arra, hogy a monetáris transzmisszió szempontjából kiemelt hazai pénzügyi piacok a bizonytalan külső környezetben is stabilak maradtak.
Több döntéshozó megjegyezte, hogy a külső kamatkörnyezet alakulását továbbra is bizonytalanság övezi.
A piaci árazás alapján az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve tekintetében idén kettő, míg az Európai Központi Bank esetében egy 25 bázispontos kamatcsökkentésre lehet számítani. Az elmúlt hónap során a régiós jegybankok közül a lengyel jegybank 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, míg a cseh és a román jegybank nem változtatott a kamatkondíciókon.
A hazai infláció értékelése kapcsán több tanácstag kiemelte, hogy a beérkező adatok a júniusi Inflációs jelentés előrejelzésével összhangban alakultak. Egyes tanácstagok felhívták a figyelmet arra, hogy az infláció továbbra is a toleranciasávon kívül tartózkodik. Többen megjegyezték, hogy a hatósági és önkéntes árkorlátozó intézkedések összesen 1,5 százalékponttal mérsékelték az inflációt júniusban a jelentés szerint.
Utoljára tavaly szeptemberben lazított a jegybank a monetáris kondíciókon és a júliusi volt a tizedik alkalom, hogy nem változtatott a kamatszinten az MNB. A döntés megfelel a piaci várakozásoknak, az elemzők biztosra vették, hogy a júliusi ülésén is a tartás mellett teszi le a voksát a monetáris tanács.
Ennek oka, hogy egyelőre sem a külső, sem a belső folyamatok nem engedik, hogy újrakezdje a lazítási ciklust a jegybank. Az infláció továbbra is fejtörést okoz a magyar jegybanknak: júniusban 4,6 százalék volt a fogyasztói árindex, vagyis távolodott az MNB 4 százalékos toleranciasávjától.
Az elemzők szerint az MNB biztosan nem akar meglepetést okozni, sokkal inkább célja a kiszámítható, fegyelmezett monetáris politika, mivel ezzel tudja leginkább stabilan tartani az árfolyamot. A monetáris tanács következő kamatmeghatározó ülését augusztus 26-án tartja, amelyről szeptember 10-én 14 órakor tesz közzé rövidített jegyzőkönyvet.
Donald Trump erős jelzővel illette a Fed elnökét
Donald Trump ezúttal a tökfej jelzővel illette az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed első emberét: az elnök rendszeresen kifogásolja, hogy Jerome Powell vonakodik az irányadó kamatok csökkentésétől. Az amerikai elnök szerint a kamatvágás évi 600 milliárd dollárt takarítana meg az Egyesült Államoknak.
