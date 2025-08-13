Moszkva feltételei változatlanok: Kijev búcsút mondhat az elcsatolt területeknek – az ukrán hadseregnek visszavonulót kell fújnia

Moszkva szerdán, mindössze néhány nappal az Alaszkában tartott orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt leszögezte, hogy nem változtatott a háború befejezésére vonatkozó követelésein, amelyeket Vlagyimir Putyin elnök már tavaly ismertetett: az ukrán haderőnek teljesen vissza kell vonulnia a Moszkva által sajátjának tekintett régiókból, Kijevnek pedig hivatalosan le kell mondania NATO-csatlakozási törekvéseiről.

Moszkva az orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt megerősítette, hogy változatlanok a háború lezárásához szabott feltételei: Kijevnek teljesen ki kell vonnia erőit a vitatott kelet- és dél-ukrajnai területekről, le kell mondania NATO-csatlakozási szándékáról, és el kell ismernie az orosz fennhatóságot a megszállt régiók felett / Fotó: AFP

Feszültségek az orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt

A bejelentés mindössze két nappal az amerikai elnök, Donald Trump és Putyin alaszkai találkozója előtt hangzott el, amely az első amerikai–orosz csúcstalálkozó 2021 óta. Trump korábban úgy nyilatkozott, hogy a békemegállapodáshoz mindkét félnek területi engedményeket kell tennie.

Jelenleg Oroszország Ukrajna területének mintegy 19 százalékát ellenőrzi, beleértve az egész Krímet, az egész Luhanszk megyét, valamint Donyeck, Zaporizzsja és Herszon területének több mint 70 százalékát. Ezenkívül kisebb területeket tart kézben Harkiv, Szumi, Mikolajiv és Dnyipropetrovszk megyében is.

A nyugati sajtóban megjelent hírek, miszerint Washington értesülései szerint Moszkva hajlandó lenne engedni területi követeléseiből, gyors cáfolatra találtak. Alekszej Fagyejev, az orosz külügyminisztérium helyettes szóvivője kijelentette:

Oroszország álláspontja változatlan, és ezt már tavaly június 14-én ebben a teremben világossá tettük.

A 2024-es beszédben Putyin a következő fő feltételeket rögzítette:

az ukrán csapatok kivonása a még Kijev ellenőrzése alatt álló donyecki, zaporizzsjai és herszoni területekről;

a NATO-csatlakozási tervek feladása, és semleges, el nem kötelezett státusz vállalása;

valamint az orosz ajkúak jogainak és szabadságainak biztosítása.

Ezen túlmenően elvárja, hogy a nemzetközi megállapodásokban rögzítsék: a Krím, Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon immár Oroszország része.

Kijev ezeket a feltételeket abszurd ultimátumnak nevezte, és hangsúlyozza: soha nem fogja elismerni orosz megszállás alatt álló területei elvesztését. A nemzetközi közösség többsége továbbra is Ukrajna 1991-es határait tekinti legitimnek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Moszkvának a tűzszünetbe kell beleegyeznie, mielőtt bármilyen területi kérdésről szó lehetne. Leszögezte: elutasítja, hogy Ukrajna feladja védelmi vonalait, vagy kivonja erőit a Donbászból.