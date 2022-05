Meghalt Ray Liotta, aki az 1990-ben készült Martin Scorsese-klasszikussal, a Nagymenők (Goodfellas) című krimiben nyújtott alakításával robbant be a köztudatba.

A Deadline értesülései szerint a színészt álmában érte a halál a Dominikai Köztársaságban, ahol éppen a Dangerous Waters című filmet forgatta.

A közelmúltban pályafutása ismét felfelé ívelőben volt: legutóbb leforgatott filmjei közé tartozott a The Many Saints of Newark, a Marriage Story és a No Sudden Move. Szerepet vállalt az Elizabeth Banks rendezte Cocaine Bear című film is, amelyet jövőre mutatnak majd be.

Emlékezetes alakítást nyújtott többek között a Hannibál, a Narkó, a Betépve és a Copland című filmekben is.