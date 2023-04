Lehet, hogy Pressmanéknak nem szabad magukra haragítaniuk még azzal is a republikánusokat, hogy keresztbe tesznek a magyar kormánynak – írta csütörtöki véleménycikkében a Mandiner.

Mint ismert, David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete komoly bejelentést tett: az USA többek között szankcionálta a budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bankot és három fő tisztségviselőjét, köztük Laszlóczki Imre alelnököt. A bejelentést követő napon Magyarország búcsút intett a Nemzetközi Beruházási Banknak.

A Mandiner arról is, hogy az egész eseménysor inkább szimbolikus aktus volt, aminek nagyobb volt a füstje, mint a lángja. És az üzenet nem is elsősorban a magyar, hanem főleg az orosz kormánynak szólt.

Az írás szerint a magyar kormány versus David Pressman konfliktus elsősorban nem az Egyesült Államok és Magyarország konfliktusa, és nem is Nyugat és Kelet konfliktusa, hanem egy Nyugat-Nyugat-konfliktus, a Demokrata Párt és Fidesz–KDNP közötti konfliktus, vagyis ideológiai szembenállás. Ez abból is nyomon követhető, hogy az előző amerikai kormánnyal és az előző nagykövettel sokkal jobban kijöttek egymással. És abból is látszik, hogy a republikánusokkal egyre szorosabb kapcsolatot épít ki a magyar kormány.