Ma délutánra sajtótájékoztatót hirdetett a Magyarországra delegált amerikai nagykövet, David Pressman. Habár fajsúlyos döntéseket miniszteri szinten szokás közzétenni, az Egyesült Államok most olyan taktikai megoldással élt, hogy erős diplomáciai üzenetként a nagykövet jelentett be súlyos kormányzati lépéseket. Az előzetes értesülések szerint ezek közé tartozhatott volna akár a vízummentességünk megszüntetése, másképp az ESTA-rendszerből kizárásunk, ami nem is politikusokat, hanem a magyar lakosságot sújtotta volna, ám ez végül nem került a szankciós csomagba, ehelyett a 2014-es kitiltásokhoz hasonló lépéseket jelentettek be. A háttér feltárásakor írtunk arról, hogy milyen egyéb csapások érhetnek minket, hogy Donald Trumppal jó a magyar kormány viszonya és hogy mi minden vezetett a mai eseményig.

Az Egyesült Államok magyarországi nagykövete, David Pressman

Fotó: Koszticsák Szilárd

David Pressman azzal kezdte a tájékoztatóját, hogy az Egyesült Államok több mint ötven intézményre és személyre vet ki szankciókat, mert a véleményük szerint Oroszország pártját fogják, és a szankciók által akarják elérni, hogy Orszország kevésbé férjen hozzá a nemzetközi pénzügyi rendszerekhez. A szankcionáltak közé tartozik a budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank és három fő tisztségviselője, az egyikük a magyar alelnök, Laszlóczki Imre.

A nagykövet kifejtette, hogy „Magyarország vendégül látja” a szankcionált bankot, amely vezető tisztviselői diplomata-kiváltságokkal rendelkeznek. Ezzel az Egyesült Államok és számos partnere nem ért egyet, akárcsak az oroszpártinak mondott magyar retorikával. „A kapcsolatunk összetett, és dolgozni kell rajta” – tette hozzá David Pressman.

Ki is Laszlóczki Imre?

A szankcionálás technikailag az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozik, és a listán egy magyarországi bank és egy magyar állampolgár szerepel: előbbi a budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank (International Investment Bank, IIB), utóbbi a szervezet 1961-ben, Pakson született alelnöke és az igazgatótanács megbízott vezetője, Laszlóczki Imre, aki többek között a stratégiai tervezésért felel.

Laszlóczki Imre, az USA által szankcionált magyar állampolgár

Fotó: International Investment Bank

Az IIB honlapján fellelhető életrajza szerint Laszlóczki 1987-ben, Moszkvában az Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében diplomázott, azóta számos fontos pozíciót töltött be a magyar külpolitikában, részt vett például a schengeni övezethez való csatlakozásunkban, és képviselte az országot a Közel-Kelettel és Észak-Afrikával kapcsolatban, valamint Azerbajdzsánban, Kazahsztánban, Kirgizisztánban és Tádzsikisztánban, valamint részese volt diplomáciai tevékenységnek Olaszországban, Portugáliában, Oroszországban, illetve Kuvaitban, Líbiában és Marokkóban.

Az amerikai szankciós listán szerepel ugyanakkor az IIB másik két fontos embere: a bank orosz elnöke, Nyikolaj Koszov, valamint a szintén orosz alelnök, Georgij Nugzarovics Potapov is.

Az IIB egyébként 2019-ben tette át székhelyét Moszkvából a magyar fővárosba,

a két legnagyobb tulajdonrésszel jelenleg Oroszország és Magyarország rendelkezik 45,44, illetve 25,27 százalékkal.

Pressman elmondása szerint több alkalommal jelezték aggodalmukat a bankkal, az orosz jelenléttel és befolyással kapcsolatban, és kiemelte, hogy a NATO-tagországok közül már egyedül csak Magyarország tagja a bank tulajdonosi körének.

Nehéz a helyzet

A nagykövet jelezte ugyanakkor, hogy meglátása szerint az amerikaiak és a magyarok „egy hajóban eveznek”, ugyanakkor a problémákat meg kell oldani.

Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a szomszédban háború zajlik. Abban bízom, hogy ez összehozatja a feleket, és a kapcsolat fejlődhet

– felelte David Pressman a magyar és amerikai kormány viszonyáról az orosz-ukrán háború kapcsán feltett kérdésre.