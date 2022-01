A toplista, amelynek 2. helyét szerezte meg a Liget Budapest projektben megvalósuló Magyar Zene Háza, azokat az újdonságokat szedte csokorba, amelyeket a Time Out az új esztendő kiemelkedő új helyszíneiként, eseményeiként ajánl a nemzetközi turizmus számára. A Time Out szerint az idei év legnagyobb dobása, hogy a nagyközönség előtt is megnyílik Párizsban az a ház, ahol a Serge Gainsbourg, francia költő, zeneszerző és énekes élete utolsó két évtizedét töltötte. A lakóházból lett múzeum a hetvenes évek egyik legtermékenyebb énekes-dalszerzőjének életébe, mindennapjaiba enged bepillanatást.

Gainsbourg háza mellett a Time Out a Magyar Zene Házát ajánlja a zenerajongóknak. Az összegzés felidézi, hogy a Magyar Zene Háza egyebek mellett olyan kulturális világszenzációk előtt végzett a második helyen, mint a New York-i Museum of Broadway, az isztambuli Modern Művészetek Múzeuma, a tajvani Művészeti Központ és a kairói Nagy Egyiptomi Múzeum, benne Tutanhamon sírjának teljes leletanyagával.

A Magyar Zene Háza látványos épülete decemberben készült el és a világon egyedülálló komplexitású zenei beavató intézményként január végén nyitja meg kapuit a közönség előtt.

A japán sztárépítész, Fudzsimoto Szú által tervezett ház organikusan hullámzó, lyukakkal áttört tetőszerkezetével és hatalmas üvegfalaival összetéveszthetetlen látványt nyújt, nem véletlen, hogy világszerte a legjobban várt új épületek között tartja számon a nemzetközi szakma

A Városliget fái között megbúvó, környezetével különleges összhangban lévő új intézmény sokszínű programkínálatával jövő év elejétől a zene számtalan élményét tárja majd a látogatók elé.

A világ legizgalmasabb épületeinek egyike a Városligetben áll Elkészült és jövő januárban megnyílik a Magyar Zene Háza, amely idén a világ legjobban várt épületeinek egyike, a japán sztárépítész, Sou Fujimoto kortárs építészeti remekműve. A Liget Budapest projekt megkezdett fejlesztései március végén, a Néprajzi Múzeum átadásával lezárulnak, három épület terve egyelőre a fiókban marad a főváros hozzájárulásának hiányában.

A Magyar Zene Háza az egykori lepusztult Hungexpo irodaházak helyén épült fel, az új épület környékén pedig egy évtizedekig elzárt és elhanyagolt, mintegy 7 ezer négyzetméternyi zöldfelület újult meg és válik ismét a Városliget szabadon látogatható parkfelületévé.

A közlemény felidézi, hogy a Magyar Zene Háza épületére nem először figyel fel a nemzetközi szakma, megvalósulását már a kezdetek óta komoly figyelem övezi világszerte: a CNN és a World Architecture Community (WAC) is 2021 egyik legjobban várt új épületének nyilvánította. A házat már a tervei alapján 2019-ben Európa legjobb középületének választották a rangos londoni International Property Awards megmérettetésen, ami az ingatlanszakma egyik legnagyobb, széles körben jegyzett elismerése. 2020-ban pedig a világ legjobb zenei tematikájú fejlesztésének járó fődíjat kapta meg: az amerikai Music Cities Awards kiírásában, a legjobb zenei tematikájú ingatlanfejlesztésnek járó kitüntetését.