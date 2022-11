Elképesztő luxus és fényűzés jellemzi az idén júliusban elhunyt egykori modell, Ivana Trump New York-i otthonát, amelyet azután vásárolt meg a kilencvenes években, hogy elvált férjétől, a későbbi amerikai elnök Donald Trumptól. Az állatbőrökkel, márványlépcsőkkel, arany borítással és kristálycsillárokkal díszített ingatlant a fiuk, Eric Trump kínálja eladásra 26,5 millió dollárért.

Fotó: Ron Galella / Getty Images

Az ötemeletes luxusingatlan – amely néhány méterre helyezkedik el a Central Parktól – még most is tükrözi a 20. század Manhattanének egykori lenyűgöző világát. Ivana Trump 1992-ben mindössze 2,5 millió dollárért vette meg, abban az évben, amikor elvált Donald Trumptól – emlékeztetett a The Wall Street Journal.

A 810 négyzetméteres ház Ivana korábbi elmondása szerint igencsak leromlott állapotban volt, egykor egy fogorvosé volt, de mielőtt ő beköltözött volna, már tizenkét éve üresen állt. A néhai modell extravagáns ízlése szerint aztán szép lassan olyanná varázsolta, mint egy francia kastély, legalábbis belülről. Ivana Trump ezt szó szerint így gondolta,

saját könyvében úgy vallott otthonáról, hogy „így élt volna XVI. Lajos, ha lett volna pénze”.

Fotó: Ron Galella / Getty Images

A fő hálószobában és a hozzá tartozó fürdőszobában aranyból készült kandalló és rózsaszín márványból faragott kád található. Itt is az arany viszi a pálmát díszítés terén.

Ehhez a hálóhoz egy kertre néző hatalmas erkély is tartozik, Ivana Trump pedig a fia szerint előszeretettel kezdte itt napjait egy bögre kávéval és újságolvasással.

Fotó: M. Von Holden / Getty Images

A házban laktak Ivana és Donald közös gyermekei is, de miután felnőttek, az összes szobát átalakította a modell. Ifjabb Donald Trump szobájából például edzőterem lett, ahonnan Ivana rendszeresen integetett szembeszomszédjának, Donatella Versacénak.

Az ingatlanban öt hálószoba található, de több közösségi tér, étkező és nappali is helyet kapott az emeleteken. Egy látványos hiányossága van a háznak: ez pedig a konyha. Két kisebb főző-, illetve ételmelegítő fülkével ugyan rendelkezik, de egy rendes, működő konyhának már nem jutott hely. Ivana Trump saját bevallása szerint sosem tudott jól főzni, így az értékesítő ügynökök azt javasolják, a leendő vevő a kertben építsen majd a házhoz egy új konyhát.