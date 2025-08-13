Kiakadtak a méhészek százezrei, levelet írtak Ursula von der Leyennek: elegük van az ukrán mézből, csak bajt hoz Európára – ez a követelés

Miközben a méhészek megelégelték a helyzetet, Brüsszel töretlenül támogatja Ukrajnát. Az Európai Bizottság az eddigi 6 ezerről, 35 ezer tonnára emelte fel az ukrán mézimport vámmentességi kvótáját – írja a szlovén N1.

Elege lett az európai méhészeknek a mézhamisításból is / Fotó: Shutterstock

Bostjan Noc, a Szlovén Méhészek Szövetségének elnöke aggodalmát fejezte ki a döntés miatt, és hangsúlyozta, hogy minden új kereskedelmi megállapodásnak figyelembe kell vennie az európai gazdálkodók érdekeit is, különösen az érzékeny méhészeti ágazatban.

Közben az európai mézpiac több oldalról is nyomás alatt áll.

A méhészek küzdenek a klímaváltozás következményeivel, a növekvő termelési költségekkel és az invazív fajok fenyegetésével. Emellett egyre növekvő versennyel is szembesülnek az olcsó, gyakran kétes minőségű és tisztázatlan eredetű importméz miatt.

Nincs ellenőrzés

A helyzetet tovább súlyosbítja a hatékony ellenőrzési mechanizmusok hiánya. A hamisított méz központi problémává vált az ágazatban – írta levelében az Európai Méhészek Szövetsége (EBA). A dokumentumban hangsúlyozzák, hogy az Európai Bizottságon belül nemrégiben létrehozott munkacsoport, a Honey Platform, egy lépés a helyes irányba, mivel ennek célja a nyomonkövethetőség javítása és a méz hitelességének szabványosítása.

Az EBA ezért arra kéri a döntéshozókat, hogy a kvóták növelésével egyelőre várjanak, amíg életbe lépnek a szilárd ellenőrzési mechanizmusok.

Az EBA-t 2024 februárjában alapították, és jelenleg 30 ország 55 szervezetét foglalja magában, amelyek több mint 414 ezer méhészt képviselnek – áll a szövetség honlapján. Az Ukrán Méhészek Szövetsége is tagja a szövetségnek.

Hiány lesz idehaza akácmézből

A jó minőségű hazai akácmézet érdemes mielőbb beszerezni. A hiány miatt biztosra vehető a termelői árak emelkedése. Az idei szezon az elmúlt két-három évtized legrosszabb akácméztermését hozta. A tömeges téli méhcsaládveszteség, az akácvirágzást megelőző súlyos fagyok, illetve a virágzás során tapasztalt kedvezőtlen időjárás is hozzájárult a kiábrándító eredményekhez – nyilatkozta az Agroinform.hu-nak Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. A hazai méhészek a szokásos mintegy 1,2 millió helyett mindössze 600-700 ezer méhcsaláddal tudtak nekifutni az idei szezonnak. A jelentős mértékű állománypusztulás okát a szakemberek elsősorban a méheket támadó varroa atka elleni hatóanyagokkal szembeni rezisztencia erősödésében látják.

