Különös parancs: megmondta az amerikai jegybanknak Trump legfontosabb minisztere, mennyivel vágja a kamatot – ha teljesítik, az egész világon végigsöpör

Az amerikai pénzügyminiszter 50 bázispontos kamatcsökkentést szorgalmaz a Fed, az amerikai jegybank szeptemberi ülésén – írta az MTI szerda reggel.

Amerikai jegybank: parancsba kapták a kamatcsökkentést / Fotó: Anadolu via AFP

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kedden kijelentette, hogy a Federal Reserve-nek 50 bázisponttal kellene csökkentenie a kamatlábakat a szeptemberi ülésén, hozzátéve, hogy

a Fednek már júniusban csökkentenie kellett volna a kamatlábakat.

Meglehetősen szokatlannak számít a fiskális és a monetáris politika átfedése, pláne ilyen direkt módon, amikor kvázi parancs érkezik a kormányzattól. Ugyanakkor a Trump-adminisztráció és a Fed megromlott viszonya közismert, ebből a szempontból fordulatként nem értelmezhető, ami történt.

Egy biztos: a Fed esetleges kamatdöntése olyan horderejű fejlemény a globális gazdaságban, amely ha bekövetkezik, bizonyosan kihat a többi ország kamatpolitikájára is.

Amerikai jegybank: parancsba kapták a kamatcsökkentést

Bessent a Fox Businessnek adott interjúban kifejezte reményét, hogy Stephen Miran, a Fehér Ház Gazdasági Tanácsadó Testületének (CEA) elnöke a szenátus jóváhagyásával még a Fed jövő havi ülése előtt csatlakozhat a jegybank kormányzótanácsához.

Adriana Kugler, a Fed kormányzó testületének tagja augusztus elején lemondott tisztségéről, így egy helyet kell betölteni a Fed héttagú igazgatótanácsában. A Fed honlapja szerint az igazgatósági tagokat az amerikai elnök jelöli, majd a szenátus hagyja jóvá.

A lehetséges Fed-elnökjelöltekről Bessent az interjúban úgy nyilatkozott, hogy Donald Trump amerikai elnök nyitott a jelöltekre, hozzátéve, hogy a posztot olyan személynek kell betöltenie, „aki képes megújítani az intézményt”.

Az elmúlt hónapokban Trump több alkalommal is bírálta Jerome Powell Fed-elnököt a jegybank monetáris politikai döntései miatt, a kamatlábak csökkentését szorgalmazva. Darrell West, a Brookings Institution vezető kutatója a Hszinhua hírügynökségnek elmondta:

Powell nem fog kamatot csökkenteni, amíg a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó adatok nem jelzik, hogy ez szükséges. (…) Trumpnak nincs sok befolyása, legfeljebb annyit tehet, hogy jóval Powell mandátumának lejárta előtt bejelenti utódját, hogy a Fed tisztségviselőit arra ösztönözze, kövessék az új elnököt.

Powell Fed-elnöki mandátuma 2026 májusában jár le. A CME FedWatch Tool szerint a Fed szeptemberi 25 bázispontos kamatcsökkentésének esélye kedden 93,4 százalékra emelkedett az előző napi 85,9 százalékról.