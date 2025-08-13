Részvénypiac: ismét csúcsokat döntenek az indexek - ezt kell tudni a mai kereskedési nap előtt

Tovább emelkedett a részvénypiac szerdán az ázsiai kereskedelemben, miután az amerikai infláció kedvezően alakult, és a japán gazdaságról is jó hírek érkeztek.
A Wall Street kedden új csúcsokra ért, amit az a növekvő bizonyosság hajtott, hogy a Federal Reserve jövő hónapban kamatot csökkent.
A nagyon várt amerikai inflációs adatok azt mutatták, hogy Trump elnök vámrendszere még nem szivárgott át a fogyasztói árakba. Japánban egy jelentés szerint a gyártók magabiztosabbá váltak az üzleti kilátásokkal kapcsolatban az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás után.
Nyilvánvaló, hogy szinte bármilyen jó hír arra ösztönzi a befektetőket, hogy invesztáljanak, különösen a technológiai részvényekbe, annak ellenére, hogy azok ára igen magas
– idézi a Reuters Paco Chow, a Moomoo Australia and New Zealand üzletkötési vezetője elemzését. „A piacok 95 százalékos eséllyel árazzák, hogy a Fed öt héten belüli kamatot csökkent, és megnyugtatónak találják, hogy az infláció csak lassan kúszik felfelé, nem szabadul el” – tette hozzá Chow.
Az amerikai munkaügyi minisztérium adatai szerint a fogyasztói árindex júliusban év per év alapon 2,7 százalékkal emelkedett, ami valamivel alacsonyabb a Reuters által megkérdezett közgazdászok által várt 2,8 százaléknál. A Reuters Tankan jelentés szerint – amely az üzleti hangulatot méri negyedévente – a japán ipar bizalmi indexe második egymást követő hónapban javult. Egy másik jelentés pedig azt mutatta, hogy Japán nagykereskedelmi inflációja lassult júliusban, ami alátámasztja a jegybank álláspontját, amely szerint az alapanyagköltségekből eredő felfelé irányuló árnyomás enyhülni fog.
A Wall Streeten az S&P 500 és a Nasdaq is rekordszintre emelkedett, miután Trump elnök aláírt egy rendeletet, amely további 90 napra felfüggeszti a három számjegyű vámokat a kínai importokra.
A befektetők feszült figyelemmel várták az inflációs adatokat, mivel azok egy augusztus 1-jén közzétett, váratlanul gyenge foglalkoztatási jelentést követtek, ami táplálhatta volna a stagflációs aggodalmakat. Trump Stephen Miran fehér házi tanácsadót jelölte a jegybank egyik megüresedett igazgatótanácsi helyének ideiglenes betöltésére, ami spekulációkat indított el az elnöki befolyásról a monetáris politikára.
A Fehér Ház közölte, hogy „továbbra is tervben van”, hogy a munkaügyi statisztikai hivatal havonta közzétegye a kiemelt figyelemmel kísért foglalkoztatási jelentést, miután Trump jelöltje a hivatal élére, E. J. Antoni, annak felfüggesztését javasolta. A munkaerőpiaci jelentés lehetséges leállítása
nem tett jót az amerikai dollárnak, és csak arra ösztönözné a külföldi befektetőket, hogy felülvizsgálják az amerikai befektetéseik fedezeti arányait
– írta Chris Weston, a Pepperstone kutatási vezetője egy elemzésében.
