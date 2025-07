Rendkívül mozgalmas időszak előtt a magyarországi ingatlanpiac (x)

A Magyar Nemzeti Bank egy tavaly novemberi jelentése szerint a lakáspiaci forgalom éves szinten növekedni tudott. Ez a növekedés főként a fővárosban volt jelentős, 31 százalékos. Mi hajtotta ezt a bővülést, illetve ezek a hatások az idei év első felében is tapasztalhatók lesznek?

Ez egy összetett kérdés. Az elmúlt két évben nagyon kevés új ingatlanfejlesztés indult, főként a lakóingatlan-szegmensben. 2023-ban és 2024-ben a nagy ingatlanfejlesztők kevesebb projektet indítottak. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy 2025-ben nem várhatunk kínálatbővülést az új ingatlanok esetében, ennek ellenére a kereslet továbbra is erős. A lejáró, magas kamatozású lakossági állampapírok egy része megjelent az ingatlanpiacon, a lakossági jelzáloghitelek valamivel alacsonyabb kamattal érhetők el, mint az elmúlt években, ezzel is növelve a keresletet. Már 6 százalék alatt is elérhetők lakáshitelek, ezek adósságszolgálatát sokkal könnyebb kigazdálkodni, mint a korábbi 10 százalék fölötti szinteket. Ezenkívül különböző kormányzati intézkedések is segítettek a kereslet élénkítésében, például az, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári egyenlegek az idei évben felhasználhatók lakásvásárlásra. Az aranyvízumprogram, bár egyelőre nem indult be, de a várakozásokat fűtötte. A múlt héten bejelentett 3 százalékos, elsőlakás-vásárlásra fordítható hitelkonstrukció is a keresletet fogja erősíteni.

Mindehhez hozzájárult a reálbérek növekedése, vagyis a magyar háztartásoknál nőtt az elkölthető pénz mennyisége, amely további pótlólagos keresletként jelenhet meg a piacon, illetve a kamatkörnyezet is alacsonyabb lett a korábbi szinthez képest.

A kereslet ugyan megvan a magyarországi ingatlanpiacon, viszont nem épülnek új lakások. Ebből nem következik egyértelmű áremelkedés?

Azt látni kell, hogy az elmúlt évek gazdasági környezete érthetően nem kedvezett az ingatlanberuházásoknak. 2022-ben még éppen csak kilábaltunk a koronavírus-járványból, majd kitört az ukrajnai háború. 2023-ban a háború okozta energiaválság és a magas hozamkörnyezet nem kedvezett a fejlesztőknek. Ezek a hatások átgyűrűztek 2024-re, tehát 3 éven keresztül nem beszélhetünk számottevő ingatlanfejlesztésről. Ez evidensen úgy csapódik le, hogy 2025-ben, amikor a kereslet erősödik nincs újonnan átadott ingatlan, amire a vevők lecsaphatnak.